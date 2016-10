Jobs für Selbständige Kurierfahrer – Der „Van Excellence“-Plan

Wenn Sie einen Kleintransporter besitzen und nach Jobs für selbstständige Kurierfahrer suchen, sollten Sie vom „Van Excellence“-Plan gehört haben.

(firmenpresse) - Viele Menschen suchen nach Jobs für selbstständige Kurierfahrer, dabei ist ihr eigener Kleintransporter das Herzstück ihrer Pläne und Unternehmungen.



Das ist super, aber es gibt einen Punkt der unbedingt angesprochen werden sollte: Die Notwendigkeit. den potentiellen Kunden gültige Papiere und Zertifikate zeigen zu können.



Wie verschafft man sich einen Wettbewerbsvorteil?



Es wird nicht immer einfach sein, Ihre Dienstleistungen von den Dienstleistungen Ihrer Konkurrenten zu unterscheiden.



Ihre potentiellen Kunden werden nicht nur einen Kostenvoranschlag sehen wollen, der preislich günstig ist, sondern auch einen Kundenservice, der sich durch Expertenwissen und ausgezeichnete Leistungen auszeichnet. Sie müssen dies mit objektiven Mitteln belegen können und sich außerdem Ihrer eigenen Leistungen in diesem Bereich bewusst sein, wenn Sie als selbstständiger Kurierdienstfahrer erfolgreich sein wollen.



Wie kann das erreicht werden? Eine gute Möglichkeit sind die Rahmenbedingungen. die Ihnen durch die „Van Excellence“-Initiative zur Verfügung gestellt werden.



Was ist “Van Excellence”?



“Van Excellence” ist eine Reihe von Rahmenbedingungen und Zertifikaten, die durch die Industrie als Hilfe für Kurierdienstfahrer entwickelt wurden.



Die drei Ziele der Gruppe sind:



•die Standards für Kleintransporter-Kurierdiensten zu verbessern

•durch Auszeichnung von Diensten die Exzellenz zu beweisen

•die Vertretung der Interessen der Kurierdienstindustrie



Diese werden in einem halbtägigen Kurs der Freight Transport Association (FTA) vermittelt. Der Kurs beinhaltet Themen wie Instandhaltung, Verwaltung, Geschwindigkeitsbegrenzungen, rechtliche Rahmenbedingungen usw. Für Unternehmen in der Personenbeförderung werden eigene Kurse angeboten.



Am Ende des Kurses wird Ihr Verständnis der Inhalte überprüft werden und wenn Sie den erforderlichen Standard erfüllen, erhalten Sie ein Zertifikat für Exzellenz.





Mit der gerade neu ernannten Vorsitzenden, Julie Davies, setzt „Van Excellence“ darauf Kurierdienstfahrern die Chancen bewusst zu machen, die dieser Plan ihnen bieten kann.



Brauchen Sie das Zertifikat?



Im rechtlichen Sinne brauchen Sie es nicht. Wenn Sie von der Polizei angehalten werden, werden Sie nicht nach einer Kopie des Zertifikates gefragt werden. Es könnte aber ein Faktor bei Ihren Versicherungsprämien werden – ein wichtiges Thema für alle Kurierfahrer.



Allerdings es ist wichtig, nochmal auf den am Anfang erwähnten Punkt hinzuweisen. Heutzutage verlangen immer mehr Kunden umfassende Geschäftsangebote und bevorzugen Anbieter, die Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Ihre Professionalität durch Dinge wie das „Van Excellence“-Zertifikat unter Beweis stellen können.



Früher wählten die Kunden Ihren Anbieter meist nur auf Basis eines schnellen Checks des optischen Erscheinungsbildes und vielleicht einer kurzen Unterhaltung mit dem Anbieter aus, aber die Zeiten ändern sich – und das schnell. In der Zukunft werden Ihre potentiellen Kunden etwas über Sie persönlich und darüber, wie Sie Ihr Unternehmen führen, wissen wollen, bevor Sie Ihnen Ihre Waren anvertrauen. Sie werden sicher gehen wollen, dass Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten und Ihren Kleintransporter fahrtauglich halten.



Deshalb kann der “Van Excellence”-Plan für Sie zu einem wichtigen Geschäftsvorteil werden. Nehmen Sie ihn ernst und informieren Sie sich über den Plan, wenn Sie auf der Suche nach Jobs für selbständige Kurierdienstfahrer sind.





