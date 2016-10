Schmückt die Verkaufsräume zur Weihnachtszeit

Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Ihren Verkaufsraum sehr einfach festlich für die Weihnachtszeit schmücken können.

(firmenpresse) - Marzipan Baumstämme, Zuckerstangen und türkischer Honig … wenn die Nächte kälter werden und die Weihnachtszeit beginnt, fangen auch wir an, uns nach den weihnachtlichen Köstlichkeiten zu sehnen, die uns dieses wohlig warme Gefühl im Bauch geben. Deshalb ist die Weihnachtszeit für Süßigkeitenladenbesitzer so außerordentlich wichtig. Wir haben einige Tipps für Sie, wie Sie sich auf die wohl profitabelste Verkaufsperiode des Jahres vorbereiten können.



Bereiten Sie sich auf die erhöhte Kundenfrequenz vor



Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie in der Weihnachtszeit eine erhöhte Kundenfrequenz in Ihrem Laden (oder auf Ihrer Webseite) haben werden. Stellen Sie sicher, dass Sie gut darauf vorbereitet sind: haben Sie ein gut bestücktes Lager vor dem Dezember und gehen Sie sicher, dass die Personalpläne gut organisiert sind, sodass Sie auf jede Situation vorbereitet sind.



Ergreifen Sie jede Maßnahme, um die Kunden dazu anzuregen, in Ihren Laden zu kommen und alles anzufassen und zu probieren, was Sie anzubieten haben. Sie könnten leckere Probierhappen im Eingangsbereich Ihres Ladens anbieten, um Kunden zum Eintreten anzuregen oder Sie könnten an einem Tag der Woche länger öffnen, um das Optimum aus den Weihnachtsverkäufen herauszuholen. Vielleicht könnten Sie auch einen riesigen Adventskalender in Ihrem Verkaufsraum aufbauen und an jedem Tag bis zum Heiligen Abend einem glücklichen Kunden ein schokoladiges Geschenk machen.



Besonders zur Weihnachtszeit ist das Süßigkeitengeschäft sehr wettbewerbsorientiert. Wenn Sie mit den großen Marken im Hinblick auf den Preis nicht konkurrieren können, sollten Sie sich darauf konzentrieren, die erstklassige Qualität Ihrer Produkte und Ihren hervorragenden Kundenservice an Ihre Kunden zu vermitteln. Kommunizieren Sie klar und deutlich, dass Sie ein unabhängiger Einzelhändler sind, um das Wohlwollen Ihrer Kunden anzuregen.



Schmücken Sie Ihren Verkaufsraum



Die Weihnachtszeit ist eine der wenigen Zeiten im Jahr, in der Sie sich bei der Dekoration Ihres Verkaufsraumes kreativ völlig austoben können. Mit ein bisschen Schnee, Glitzer und weihnachtlich verpackten Produkten ist es sehr einfach, Ihr Schaufenster in ein Winterwunderland zu verwandeln. Es gibt ein riesiges Angebot an Weihnachtsfiguren im hf Chocolates Weihnachtskatalog, falls Sie ein schokoladiges Weihnachtsdisplay aufbauen möchten.





Zurzeit hat der Anbieter bspw. eine Auswahl von essbaren Produkten im Angebot, die fantastisch an einem Weihnachtsbaum aussehen würden. Zum Beispiel würde die Dekoration eines Baumes mit den Vollmilch-Lametta-Kugeln von Storz oder den charmanten, karamellgefüllten Retro-Weihnachtsbaumkugeln nicht nur Ihren Verkaufsraum verzaubern, sondern auch Ihre Produkte in einem hervorragenden Licht zeigen.



Scheuen Sie sich nicht, hf Chocolates nach weiteren Hinweisen zu fragen, wie Sie Ihren Verkaufsraum zur Weihnachtszeit erfolgreich dekorieren können. Ihre Verkaufszahlen werden sicher ansteigen, wenn Sie gut vorbereitet sind.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hfchocolates.co.uk/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

hf Chocolates ist ein Schokoladen- und Süßwaren-Großhändler, der Einzelhändler in ganz Großbritannien beliefert. Das Unternehmen bezieht seine hochwertigen Waren, die es mit höchster Sorgfalt auswählt, aus den USA und Europa. Dabei legt hf Chocolates, das von mehreren Jahrzehnten an Erfahrung profitiert, großen Wert auf die Qualität und eine ansprechende Verpackung seiner Produkte. Erfahren Sie mehr unter: http://www.hfchocolates.co.uk/

Dies ist eine Pressemitteilung von

hf Chocolates

Leseranfragen:

hf Chocolates Ltd

5 Fitzhamon Court,

Wolverton Mill South,

Milton Keynes,

Buckinghamshire, MK12 6LB UK



Tel: 01908 315003



Email: sales(at)hfchocolates.co.uk

Datum: 19.10.2016 - 13:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1414294

Anzahl Zeichen: 3219

Kontakt-Informationen:

Firma: hf Chocolates



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung