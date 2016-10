G DATA Generation 2017 lässt Erpressertrojanern keine Chance (FOTO)

Die Angriffe durch Ransomware haben in diesem Jahr deutlich

zugenommen. Der Einsatz von Verschlüsselungstrojanern, wie

CryptoLocker, Locky und Co., hat sich für Online-Kriminelle zu einem

äußerst profitablen Geschäftsmodell entwickelt. Laut

Ermittlungsbehörden waren weltweit Millionen Anwender betroffen. Mit

der neuen G DATA Anti-Ransomware-Technologie haben

Verschlüsselungstrojaner keine Chance mehr. Signaturunabhängig und in

Echtzeit wird die Verschlüsselung durch Computerschädlinge

verhindert. In puncto Datensicherheit geht G DATA bei seinen

Premium-Lösungen Internet Security und Total Security noch einen

Schritt weiter: Privatanwendern stehen zukünftig 5 GB Speicher auf

deutschen Cloud-Servern zur automatischen Sicherung ihrer

persönlichen Daten zur Verfügung. G DATA Antivirus 2017, Internet

Security 2017 und Total Security 2017 sind Ende Oktober 2016 im

Handel verfügbar.



Proaktiver Schutz vor Erpressertrojanern



Mit der G DATA Anti-Ransomware-Technologie hat der deutsche

Security-Hersteller ein vollkommen neues Verfahren entwickelt, das

Computer wirkungsvoll vor Erpressertrojanern schützt. Dank der

proaktiven Erkennungstechnik, werden selbst bisher unbekannte

Verschlüsselungstrojaner frühzeitig anhand ihres Verhaltens erkannt

und abgewehrt. Das Modul ist in allen G DATA Privatanwender-Lösungen

der Generation 2017 integriert.



Cloud-Backup auf deutschen Servern



Die wichtigsten Daten in der deutschen Cloud sichern? Mit G DATA

Total Security und Internet Security ist das kein Problem, denn die

Premium-Sicherheitslösungen beinhalten ein komfortables Backup-Modul.

Ohne zusätzliche Kosten können Anwender so ihre persönlichen Daten

vollautomatisch auf deutschen Servern sichern. Alternativ hierzu

bieten beide Lösungen eine Datenarchivierung auf Dropbox und Google



Drive. Weitere Anbieter können vom Anwender selbstständig

konfiguriert werden. Die komfortable Cloud-Backup-Funktion steht

Nutzern von G DATA Internet Security erstmals mit der Programmversion

2017 zur Verfügung.



