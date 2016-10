Das Erste: Dreharbeiten für die ARD-Degeto-Komödie "Zaun an Zaun" (AT) mit Adnan Maral und Esther Schweins in den Hauptrollen (FOTO)

Zwei Nachbarn, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten:

Witwer Kenan mit türkischen Wurzeln und Tendenz zum Spießertum und

Lissi, seine bezaubernde, aber chaotische Vermieterin mit

Schreibblockade, rücken nach jahrelangem Gestichel über den

Gartenzaun hinweg wegen eines Feuers im Haus näher zusammen. Als

Kenan Lissi "Asyl" gewährt, müssen beide jedoch mit ihren Vorurteilen

aufräumen, damit nicht nur Lissis Blockade weichen kann. In und um

München finden derzeit die Dreharbeiten der Cross-Culture-Komödie

"Zaun an Zaun" (AT) mit Adnan Maral und Esther Schweins in den

Hauptrollen statt. Bis in die Nebenrollen prominent mit u.a. Richy

Müller, Juliane Köhler, Gizem Emre und Aram Arami besetzt, wird unter

der Regie von Peter Gersina voraussichtlich bis zum 28. Oktober 2016

in München und Umgebung gedreht.



Zaun an Zaun lebt Kenan (Adnan Maral) neben seiner Vermieterin

Lissi (Esther Schweins), seit Jahren in einem Doppelhaus im Münchner

Speckgürtel. Die beiden mögen sich nicht besonders: Während sich der

türkischstämmige, penible Bauleiter als Witwer zurückgezogen hat und

sich auf Arbeit, Heim und neuerdings auch auf die Rosenzucht

konzentriert, zählt Lissi eher zur Gruppe der Improvisationskünstler,

die irgendwie das Leben meistert, ohne das genaue Ziel zu kennen.

Kein Wunder, dass die beiden immer wieder über den Zaun hinweg

aneinander geraten ... Als Kenan seiner Vermieterin nach einem Brand

in ihrer Haushälfte auch noch nachbarschaftliches Asyl gewähren muss,

offenbart sich ihm erst ihr gemeinsames Dilemma: Lissi steckt als

Schriftstellerin in einer Schreibkrise, dadurch bedient sie schon

lange nicht mehr den Kredit bei der Bank und das Doppelhaus soll

unter den Hammer. Kenan setzt nun alle Hebel in Gang, damit Lissi

ihre Blockade überwindet und mit dem Honorar für ihren längst

überfälligen Roman die Versteigerung des Hauses abwenden kann. Kein



einfaches Unterfangen, denn Lissis Verleger ist ausgerechnet ihr

Exmann Wolfgang (Richy Müller)! Darüber hinaus setzen Kenans

erwachsene Kinder Aysel (Gizem Emre) und Can (Aram Arami) derzeit

alles daran, um die Einsamkeit des Vaters durch eine neue Frau an

seiner Seite aufzubrechen. Die neue, wenn auch ungleiche

Zweckgemeinschaft zwischen Kenan und Lissi stößt dabei auf wenig

Gegenliebe.



"Zaun an Zaun" (AT) ist die erste Produktion von Yalla Productions

und entsteht im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten

sind Hamid Baroua und Adnan Maral. Das Drehbuch wurde von Mike

Viebrock und Enno Reese geschrieben. Die Redaktion verantwortet

Birgit Titze (ARD Degeto).







