(firmenpresse) - Frankfurt a. M. – Am 12. und 13. November 2016 lockt der 1. Immopreneur-Kongress aufstrebende Immobilieninvestoren mit einem spannenden Programm nach Frankfurt. Initiator und Buchautor Thomas Knedel ist es gelungen, hochkarätige Referenten zu gewinnen und so ein ideales Forum zum Netzwerken, Austauschen und Weiterbilden auf die Beine zu stellen.



Gerald Hörhan – bekannt als Investment-Punk – wird die Veranstaltung im Westin Grand Hotel mit seiner Keynote bereichern. Hörhan, wegen seiner umstrittenen Thesen zur Geldpolitik gern gesehener Gast in Talkshows, referiert ausführlich über seine Erfahrungen als Immobilien-Investor und äußert sich zum aktuellen Marktgeschehen.



Weitere Höhepunkte des zweitägigen Kongresses werden der Vortrag von Jungmillionär Torben Käselow zum Thema „Werdegang, Mindset und Motivation“, der Beitrag von Spitzenverkaufstrainer Dirk Kreuter mit Schwerpunkt auf dem Transfer von Verkaufsstrategien auf Einkaufsstrategien sowie die Rede von „Deutschlands reichstem Hausmeister“, Andreas Sell, zur Thematik „Immobilienerwerb aus Insolvenzen und Bankenverwertungen“ sein. Moderiert wird die prominent besetzte Veranstaltung von Unternehmer und Coach Christian Gärtner.



„Mit dem Immopreneur-Kongress ist es uns gelungen, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, die Immobilien-Investoren aus ganz Deutschland eine ideale Plattform bietet, sich kurzzuschließen und zu vernetzen. Unsere Top-Referenten vermitteln wertvolle Einblicke in ihr Know-How rund ums Thema Immobilien-Investment und stehen unseren Besuchern mit Rat und Tat zu Verfügung.“, berichtet Initiator Thomas Knedel.



Für die Veranstaltung im Westin Grand Hotel im Frankfurter Westend sind noch Rest-Tickets unter www.immopreneur-kongress.de erhältlich. Dort finden Sie auch das komplette Programm.









Thomas Knedel ist Autor von „Erfolg mit Wohnimmobilien“ und seit über 20 Jahren als Assetmanager im Bereich Immobilien tätig. Als Betreiber seines Netzwerks immopreneur.de steht Herr Knedel im ständigen Austausch mit Immobilieninvestoren bundesweit. Mit dem Immopreneur-Kongress in Frankfurt bietet Thomas Knedel nun ein perfektes Forum für alle Interessierten zum Erfahrungs- und Ideenaustausch sowie Netzwerken mit einem attraktiven Rahmenprogramm an.



Immopreneur.de

