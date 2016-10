14,4 Millionen Hörbuch-Fans in Deutschland (FOTO)

(ots) -

- 10,8 Millionen hören regelmäßig, mindestens einmal im Monat

- Hörbuch-Fans sind Leseratten: 84 Prozent lesen mindestens ein

Buch pro Jahr

- Bundesländervergleich. Schleswig-Holstein ist Hörbuch-Hochburg



Das Hörbuch ist ein Medium für Millionen. Allein 14,4 Millionen

Menschen in Deutschland haben in den vergangenen zwölf Monaten

mindestens ein Hörbuch gehört. Regelmäßige Hörer, das sind rund zwei

Drittel (10,8 Mio.), hören mindestens ein Buch im Monat. Dies sind

zentrale Ergebnisse des ersten Audible Hörkompass 2016, einer Studie

von Kantar EMNID zur Hörkultur in Deutschland im Auftrag von Audible,

dem führenden Anbieter digitaler Hörbücher und Hörspiele.



"Der Audible Hörkompass 2016 zeigt, das Hörbuch ist aus dem Alltag

von Millionen Menschen nicht mehr wegzudenken", erklärt Nils

Rauterberg, der Geschäftsführer von Audible. "Wir erleben gerade eine

Wiedergeburt der Kultur des Geschichtenerzählens und -erlebens im

digitalen Zeitalter, weil gesprochene Inhalte auf Smartphone und

Tablet immer und überall verfügbar sind."



Auch die Digitalisierung hat zur steigenden Beliebtheit von

Hörbüchern und -spielen in Deutschland beigetragen, weil Hörbuch-Fans

nun auch unterwegs über Apps wie zum Beispiel Audible ihre

Lieblingsgeschichten immer dabei haben: Neben der CD als beliebtestes

Hörbuchmedium nutzen mittlerweile 35 Prozent der Hörbuchfans einen

digitalen Zugang zu Hörbüchern über Smartphone oder Tablet. Ein

weiteres bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass Hörbuchfans

echte Leseratten sind. 84 Prozent der regelmäßigen Hörbuchhörer haben

in den vergangenen zwölf Monaten mindestens ein Buch gelesen, während

dies nur für 68 Prozent der Nicht-Hörbuch-Interessierten gilt. "Die

Kombination aus Buch und Hörbuch sowie der Wechsel zwischen CD- und

Digitalnutzung von Hörbüchern zeigt: Wer Geschichten liebt, genießt



sie über verschiedene Wege", fasst Nils Rauterberg zusammen.



In einer dynamischen Welt, in der für mehr und mehr Menschen die

Zeit zum Lesen, Lernen und für Unterhaltung immer knapper wird,

bestätigen 80 Prozent der regelmäßigen Hörbuchhörer, dass sie das

Gefühl haben, dank Hörbüchern ihre Zeit besser zu nutzen. Das sind

einige der beliebtesten Situationen, in denen die Deutschen hören: 68

Prozent lauschen auf Reisen im Flugzeug, in der Bahn oder im Auto. 48

Prozent lassen sich während der Hausarbeit vorlesen, beim Bügeln,

Kochen oder Putzen. 66 Prozent favorisieren allerdings auch das

bewusste Entspannen mit Hörbuch zuhause auf der Couch oder im Bett.



Der Audible Hörkompass 2016 fragte zudem nach den Gründen, warum

die Deutschen gerne Hörbücher und Hörspiele hören. Neben dem Wunsch

nach Unterhaltung (62 Prozent) ist die Weiterbildung über Hörbücher

mit 66 Prozent ein wichtiges Motiv. Über die Hälfte der Deutschen und

84 Prozent der regelmäßigen Hörer bestätigen darüber hinaus eine

beruhigende Wirkung von Hörbüchern.



Regionale Unterschiede



Die Beliebtheit von Hörbüchern und Hörspielen in Deutschland ist

regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Dies zeigt sich vor allem

beim Blick auf die regelmäßigen Hörer: In Schleswig-Holstein,

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wohnen die besonders

höraffinen Deutschen, im Norden ist die Anzahl derer, die mindestens

einmal im Monat ein Hörbuch nutzen, sogar um die Hälfte höher als im

Bundesdurchschnitt.



ÜBER DEN AUDIBLE HÖRKOMPASS



Der Audible Hörkompass 2016 ist eine von Audible beauftragte und

vom Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID durchgeführte Studie zur

Hörkultur in Deutschland. Die Befragung wurde über einen Zeitraum von

fünf Wochen im Juli und August 2016 als repräsentative

Zufallsstichprobe mit mehr als 2.000 Teilnehmern im Alter ab 14

Jahren telefonisch durchgeführt.



ÜBER AUDIBLE



Mit mehr als 200.000 Titeln im Programm ist Audible ein führender

Anbieter von digitalen Hörbüchern und Hörspielen und verkauft allein

in Deutschland jährlich rund 90 Millionen digitale Hörstunden. Die

Audible GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2004 gegründet und ist eine

100-prozentige Tochter des US-amerikanischen Unternehmens

Audible.com, Inc., welches seit 2008 zu Amazon gehört. Audible ist

weltweit exklusiver Hörbuch-Partner des Apple iTunes Store.







