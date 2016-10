Telekom greift US-Konkurrenz an: Neuer Messenger-Dienst soll Facebook und Apple Konkurrenz machen

Berlin, 19. Oktober 2016 - Mit einem neuen Messenger-Angebot will

die Deutsche Telekom US-Konzerne wie Facebook, Apple und Microsoft

angreifen. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe

11/2016; EVT 20. Oktober). Über das neue, in Berlin entwickelte

Angebot namens Immmr, das in diesen Wochen erstmals in der Slowakei

an den Start gehen soll, sollen Kunden über Smartphones, Tablets und

Computer nahtlos telefonieren, Videogespräche führen und Nachrichten

austauschen können - selbst mit Kommunikationspartnern, die nicht bei

Immmr registriert sind. "Immmr ist ein globales Produkt, mit dem wir

weltweit Telekom-Dienste anbieten können", sagte Telekom-Vorstand

Claudia Nemat gegenüber 'Capital'.



Den Anfang macht in diesen Tagen die Tochter Slovak Telekom. Wenn

der neue Service in der Slowakei funktioniert, soll der Dienst

demnächst auch in Kroatien angeboten werden. Der Start in Deutschland

ist noch offen.







