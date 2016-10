Die Legende der Weihnachtszuckerstange

Haben Sie sich je gefragt, wie die Weihnachtsstange zu ihrer Form gekommen ist? Denn das geht zurück bis ins Köln des 17. Jahrhunderts …

(firmenpresse) - Es gibt ein paar Weihnachtssüßigkeiten, die synonym mit Weihnachten sind: die rot und weiß gestreifte Zuckerstange ist eine davon. Die Zuckerstange ist durch ihr kurviges Ende für jeden Süßigkeiten-Kenner sofort erkennbar, aber haben Sie sich je gefragt, wie sie zu ihrer Form gekommen ist?





Die Leckerei des Chorleiters



Es wird erzählt, dass diese ikonische Süßigkeit durch den Chorleiter des Kölner Doms im Jahr 1670 erfunden wurde. Am Weihnachtsabend war er konfrontiert mit einem Raum voller lärmender Kinder. In der Hoffnung etwas zu finden, mit dem er sie beruhigen konnte, fragte er den örtlichen Zuckerbäcker, ob er einige Zuckerstangen für die Kinder machen könnte.

Der Chorleiter bat ihn darum, die Enden der Stangen in die Form eines Schäferstabes zu biegen, sodass sie die Kinder an die Schäfer, die das Jesuskind besuchten, erinnern würden. Die weiße Farbe der Zuckerstangen symbolisierte die Unschuld des Jesuskindes.



Der Legende nach breitete sich die Tradition, während des Krippenspiels Zuckerstangen an die Kinder zu verteilen, in den folgenden Jahrhunderten in ganz Europa aus. Die ersten Aufzeichnungen dieses fabelhaften Brauches wurden aber erst 200 Jahre nach ihrer Erfindung in Köln gemacht. Die roten Streifen und der Pfefferminzgeschmack wurden erst um das Jahr 1900 zu den weißen Stangen hinzugefügt und machten sie zu den Zuckerstangen, die wir heute kennen und lieben.



Die Maschine des Zuckerbäckers



Die nächste große Entwicklung in der Geschichte dieser leckeren Süßigkeiten ereignete sich in den USA in Albany, Georgia im Jahr 1919. Der Zuckerbäcker Bob McCormack verkaufte handgemachte Zuckerstangen an die ganze Nachbarschaft, aber deren Produktion war sehr zeitintensiv. Nachdem er in McCormacks Zuckerbäckerei gearbeitete hatte, erfand dessen Schwager, Gregory Harding Keller, eine Maschine, die Stücke der weichen Zuckerstangenmasse drehte und in einem Prozess zu Zuckerstangen formte. Dies stellte eine Revolution in der Produktion der legendären Weihnachtssüßigkeit dar.





Bei hf Chocolates gibt es große und kleine Zuckerstangen für jeden Kunden im Angebot. Die gestreifte Dose mit einer Auswahl an Sweet Boutique’s handgemachten Zuckerstangen wird auf Ihrer Verkaufstheke sehr charmant aussehen. Darüber hinaus wurden die Stangen aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. Wenn Sie etwas Größeres suchen, gibt es auch einzelne extra große Zuckerstangen im Angebot, die mit einem Geschenkschildchen und einer Seidenschleife versehen sind. Diese Mini-Zuckerstangen in sechs fruchtigen Geschmackrichtungen sind eine perfekte Geschenkidee für Kinder die auf dem Spielplatz etwas an ihre Freunde verschenken können



Für Jung und Alt sind diese klassischen Zuckerstangen immer ein Verkaufsschlager zur Weihnachtszeit.





Über hf Chocolates:

hf Chocolates ist ein Schokoladen- und Süßwaren-Großhändler, der Einzelhändler in ganz Großbritannien beliefert. Das Unternehmen bezieht seine hochwertigen Waren, die es mit höchster Sorgfalt auswählt, aus den USA und Europa. Dabei legt hf Chocolates, das von mehreren Jahrzehnten an Erfahrung profitiert, großen Wert auf die Qualität und eine ansprechende Verpackung seiner Produkte.







hf Chocolates

hf Chocolates Ltd

5 Fitzhamon Court,

Wolverton Mill South,

Milton Keynes,

Buckinghamshire, MK12 6LB UK



Tel: 01908 315003



Email: sales(at)hfchocolates.co.uk

Firma: hf Chocolates



