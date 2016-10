"Kleine Stadt, große Klasse" / Neu: MERIAN Passau und der Bayerische Wald (FOTO)

Eine Stadt mit 2000-jähriger Geschichte, ein barockes Kleinod, an

dem sich die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz treffen - und viele

Kulturen. Eine Region, die an Österreich und Tschechien grenzt und

von wilder Schönheit ist, ein Nationalpark, wo die Natur sich selbst

überlassen wird. Das kleine Passau und der große Bayerische Wald, das

ist ein extrem spannendes Paar. Für Urlauber wird es immer beliebter,

einige kommen mit den Schiffen über die Donau, viele aber auch aus

ganz Deutschland, um einen Urlaub zu genießen, der großartige Natur

und enorme kulturelle Vielfalt bietet.



MERIAN Passau und der Bayerische Wald erscheint am 20. Oktober

2016



Die wichtigsten Themen auf einen Blick:



- Schmerzhafte Liebe: Der große Kabarettist Sigi Zimmerschied hat

eine Liebeserklärung an seine Stadt und Muse geschrieben, die

auch eine Abrechnung ist



- Die Gesichter hinter die barocken Pracht: Ein Quergeist, ein

Wirt, ein Konditor, ein Souvenir-Händler und ein Stadtarchivar -

fünf Passauer Originale und ihre Geschichten



- Frischer Wind: Die Universität hat die Stadt komplett neu belebt



- Zerbrechliche Kunst: Wie die Glashütten in den Bayerischen Wald

kamen und wie sie bis heute die ganze Region prägen



- Der Wald, der wiederaufersteht: mit einem Ranger unterwegs im

Nationalpark Bayerischer Wald.



- Abstecher über die Donau: ein Besuch in Linz, der UNESCO City of

Media Arts



Plus: Im MERIAN kompass finden Sie auf 28 Seiten aktuelle Tipps

und Adressen für einen abwechslungsreichen Urlaub in der Region.



MERIAN ist im Zeitschriften- und im Buchhandel und unter

www.merian.de erhältlich und kostet 8,95 Euro. Kostenfreier Service

für Redaktionen: Fotos können Sie direkt und einfach per Mail an

redaktion(at)merian.de anfordern.









