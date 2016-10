Alles Schnee in Obertauern - Erste Highlights aus Österreichs Schneeschüssel

Früher, höher, mehr - das ist das Versprechen, das Obertauern, die Schneeschüssel im Salzburger Land, der weltweiten Skigemeinde macht.

Sonne und Schnee genießen in Obertauern, © Obertauern

(firmenpresse) - Und um die Erfüllung des Schnee-Versprechens muss man sich wahrlich keine Sorgen machen. Die einzigartige Lage auf 1.740 Metern direkt am Radstädter Tauernpass, ist der Ausgangspunkt einer Schnee-Legende, die nun schon seit vielen Jahrzehnten ununterbrochen geschrieben wird. Dazu kommt ein einmaliger klimatischer Vorzug - Obertauern bekommt das Wetter aus dem Norden und aus dem Süden ab und im Winter bedeutet dieses Zusammentreffen auf solcher Höhe: Schnee, und zwar satt. Deshalb gehört Obertauern auch zu den wenigen Orten im Alpenraum außerhalb der Gletscherregionen, wo der Skistart in der Regel schon Mitte November gefeiert werden kann. Und bis nach Ostern genießt man dann das grenzenlose Winterwunder.



In diesem Jahr ist der Saisonstart in Obertauern für den 16. November festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass die ersten Lifte bereits in Betrieb sind. So bucht man getrost die Arrangements zu den Eröffnungswochen, die bis Heiligabend gelten und das Stillen des ersten Schneehungers zu besonders günstigen Preisen ermöglichen. Eine Woche im 3-Sterne-Hotel mit Halbpension und Skipass gibt es zum Beispiel schon ab 706,- Euro pro Person.



Der Reigen der attraktiven Obertauern-Events setzt am 3. Dezember mit dem schon traditionellen Eröffnungskonzert ein, bei dem diesmal die deutsche Elektropop-Band "Glasperlenspiel" auf der Bühne stehen wird. Ein Fixpunkt im Obertauern-Kalender ist aber auch die legendäre Krampusparty, die in diesem Jahr am 9. Dezember stattfinden wird. Obwohl die zotteligen Wesen im Salzburger Land nach alter Sitte im Einsatz sind, um unartige Kinder und Jugendliche zu bestrafen, ist die Krampusparty gerade beim jüngeren Publikum sehr beliebt. Das hat auch damit zu tun, dass zu diesem Zeitpunkt der Après Ski und Nightlife-Betrieb in Obertauern bereits volle Fahrt aufnimmt.



Zum elften Mal in Folge findet am 17. April 2017 das Gamsleiten Kriterium, Österreichs größte Schatzsuche im Schnee, in Obertauern statt. Im Zielbereich der Gamsleiten 2-Abfahrt, mit teilweise 45 Grad Gefälle eine der steilsten Pisten Europas, treten mehr als tausend Teilnehmer an, um nach den 30 Schatzkisten zu suchen, die irgendwo tief im Schnee verbuddelt sind. Doch nicht die Kisten sind das Ziel des emsigen Begehrens, sondern deren Inhalt. Als Hauptpreis winkt der Schlüssel zu einem Luxusauto, das man als Gewinner dann gleich nach der Veranstaltung vom Hof fahren darf; viele weitere attraktive Preise warten ebenfalls nur darauf, von einem glücklichen Schatzgräber gefunden zu werden.





Alle Informationen unter:

www.obertauern.com





Vorschau zu Events und speziellen Angebotswochen in Obertauern:



Beginn des Liftbetriebes: 16.11.16

Eröffnungswochen: 16.11. - 24.12.16

Skiopening: 30.11. - 04.12.16

Eröffnungskonzert mit "Glasperlenspiel": 03.12.16

Krampusparty: 09.12.16

Tauernskitag: 10.12.16

Bobbys Schneeabenteuer (Familien- und Kinderwochen): 07.01. - 28.01.17

Pulverschneewochen: 07.01. - 28.01.17

Sun & Fun-Wochen: 25.03. - 08.04.17

Intersport-Alpenglühen: 26.03. - 01.04.17

Bobbys Schneeabenteuer (Familien- und Kinderwochen): 15.04. - 22.04.17

Tauernskitag: 22.04.17

Sun & Fun-Wochen: 15.04. - 01.05.17

Das Gamsleiten Kriterium: 16.04. - 17.04.17









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.obertauern.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Obertauern ist einer der "hot spots" unter den großen Skizentren der Alpen. Er ist bekannt für Schneesicherheit von November bis Anfang Mai, für Après-Ski und Events, für 100 Pistenkilometer und 26 Seilbahn- und Liftanlagen. Die Ski-Runde Super Seven führt anspruchsvolle Skifahrer auf die 7 höchsten Gipfel um Obertauern. Obertauern ist auch Vorreiter, was Snowkiten, Freeriden und Freestylen angeht. Für die Familien stehen kinderfreundliche Hotels und das "Kinderland Obertauern" zur Verfügung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Tourismusverband Obertauern

Leseranfragen:

Lutzstrasse 2, 80687 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.10.2016 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1414308

Anzahl Zeichen: 3598

Kontakt-Informationen:

Firma: Tourismusverband Obertauern

Ansprechpartner: Silvia Eger

Stadt: Obertauern

Telefon: 089-547118 21



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.