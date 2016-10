Eine Mutter versucht das Unmögliche: "Katie Fforde: Mein Sohn und seine Väter" im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Karen (Julia Malik) und ihr Sohn Luke (Finn Fiebig) sind ein

eingespieltes Duo, das 13 Jahre lang ohne Vater, dafür aber mit einer

Lüge funktioniert hat. Doch als Luke hinter das Geheimnis seiner

Mutter kommt, müssen beide radikal umdenken. Das ZDF zeigt das

Melodram "Katie Fforde: Mein Sohn und seine Väter" am Sonntag, 23.

Oktober 2016, 20.15 Uhr. In weiteren Rollen spielen Heiko Ruprecht,

Gila von Weitershausen, Thomas Limpinsel und andere. Regie führte

Helmut Metzger nach dem Drehbuch von Oona Schulz und Jenny Maruhn.



Karen (Julia Malik) ist happy: Ihr neuer Freund Daniel (Heiko

Ruprecht) ist gerade bei ihr in Brooklyn eingezogen. Aber leider ist

Karens Sohn Luke (Finn Fiebig) davon nicht begeistert: Mit dem

Gartenarchitekten kann der 13-Jährige nur wenig anfangen. Da findet

er seinen Eishockey-Trainer Todd (Matthias Ziesing) viel cooler.

Seinen leiblichen Vater hat Luke nie kennen gelernt, doch die Fragen

nach seiner Herkunft werden immer drängender. Karen bleibt

schließlich kein anderer Ausweg mehr, als ihm endlich reinen Wein

einzuschenken: Ihr Sohn ist das Resultat einer anonymen Samenspende.

Als er das erfährt, flüchtet der geschockte Luke zu seiner Oma

Rebecca (Gila von Weitershausen). Und Karen macht sich entgegen all

ihrer Überzeugungen auf die Suche nach seinem Erzeuger.

