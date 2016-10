Staatl. Fachingen MEDIUM / Festlich genießen: Fünf Tipps für eine schöne Atmosphäre bei Tisch (FOTO)

Der festlich gedeckte Tisch hat inzwischen längst das ganze Jahr

über Saison. Schließlich ist die schön hergerichtete Tafel nicht nur

ein Zeichen von Gastlichkeit und gutem Geschmack. Aktuelle Studien

zeigen auch, dass es beim Essen zunehmend um Geselligkeit und die

Auszeit vom stressigen Alltag geht. Staatl. Fachingen, das

Premium-Wasser aus der berühmten Quelle an der Lahn, ist dank seiner

Glasfacetten-Flasche nicht nur in der gehobenen Gastronomie Standard

und wird von den Gästen begeistert angenommen, sondern auch zuhause

der ideale Begleiter für den festlich gedeckten Tisch. Damit es aber

nicht nur auf dem Tisch genussvoll wird, sondern auch die passende

Atmosphäre entsteht, lohnt es für Gastgeber folgende fünf Tricks zu

beachten.



Köstliches Essen und gute Gespräche - das gehört für viele

untrennbar zusammen. Nicht umsonst setzen wir uns seit jeher zum

Gespräch sprichwörtlich an einen Tisch. Natürlich isst da auch das

Auge in besonderem Maße mit. Wenn die Teller appetitlich angerichtet

sind, schmeckt das Essen gleich doppelt so gut. Das trifft auch auf

das Ambiente bei Tisch zu. Wer gerne Gäste einlädt, für den gibt es

mittlerweile ein breites Angebot rund um die Tafel. Von

klassisch-zeitlosem Geschirr bis hin zu trendigen Eyecatchern ist

dabei so gut wie alles vertreten. Für ein gelungenes Dinner zählen

außerdem noch ein paar andere, ganz besondere Kniffe:



#1 Auf festen Beinen



Die Dekoration kann noch so außergewöhnlich, die Speisen noch so

gut sein. Wenn das Essen selbst zur Wackelpartie wird, geht das meist

zu Lasten der Stimmung. Gastgeber sollten daher in jedem Fall auf die

Standhaftigkeit des Tischs achten. Notfalls kleine Korkscheiben oder

Pappstücke zurechtschneiden und damit die Beine stützen.



#2 Raum lassen



Nichts wirkt ungemütlicher, als eine zusammengestauchte



Tischsituation. Wenn der Arm des Tischnachbarn unfreiwillig auf dem

eigenen Teller landet, steht fest: Hier wurde vor allem eine

ausschlaggebende Grundregel nicht beachtet. Experten empfehlen für

jeden Gast etwa 60-80 cm einzuplanen. So entsteht eine ideale

Wohlfühlzone beim Essen. Außerdem sollten Gastgeber darauf achten,

den Tisch nicht zu nah an die Wand heranzurücken, damit auch das

Aufstehen nicht zur Quetschpartie wird.



#3 Die Deko: Weniger ist mehr



Aufwendige Dekoration ist nicht selten das Tüpfelchen auf dem

kulinarischen "i". Wer jedoch glaubt, der Tisch müsse vor

Blumenarrangements, Kerzenhaltern und Co. nur so strotzen, der irrt.

Wenn es auf dem Tisch zu voll ist, bleibt oft nicht nur zu wenig

Platz für Speisen und Getränke, ausladende Dekoration ist auch für

Gespräche eher hinderlich. Wer unterhält sich schon gerne mit dem

Blumenbouquet? Setzen Sie daher auf gezielte Eyecatcher, die im

Idealfall Thema und Atmosphäre des Essens aufgreifen. Beschränken Sie

sich eher auf das Essen und die Getränke selbst. Große Schalen und

Platten, von denen sich die Gäste bedienen können, sind im Trend,

stärken das Gemeinschaftsgefühl und sorgen für eine lockere und

kommunikative Atmosphäre. Eine hässliche Wasserflasche kann hier

schnell die Gesamtwirkung stören. Doch Wasserkaraffen eignen sich

nicht für Mineralwässer, da die Kohlensäure verloren geht. Marken wie

Staatl. Fachingen haben längst die besondere Designfunktion ihres

Premium-Mineralwassers erkannt. Die markante Facetten-Flasche, die

der Bordeaux-Flasche aus dem Jahr 1900 nachempfunden wurde, fügt sich

mit ihrem schlicht-raffinierten Design und der zeitlos edlen Optik

wunderbar in jedes Tischambiente ein und ist gleichzeitig der ideale

Begleiter zu Wein, Speisen und Kaffee. Denn aufgrund seines hohen

Hydrogencarbonatgehalts (1.846 mg/l) wirkt Staatl. Fachingen basisch.

Es puffert Weinsäure sowie die Gerbstoffe des Kaffees und macht

herzhaftere Speisen bekömmlicher.



#4 Qualität vor Einheitslook



Sicher ist es schön, wenn Gläser, Teller und Co. perfekt

zusammenpassen und nach Möglichkeit sogar vom gleichen Hersteller

stammen. Doch kann das alles schnell eintönig wirken. Ganz davon zu

schweigen, dass all das teure Porzellan und die vielen Gläser auch

irgendwo gelagert werden müssen. Schöner ist es da, auf eine

gelungene Mischung aus Alltagsstücken und besonderem Festtagsgeschirr

zu setzen. Das verleiht dem Tisch eine ganz persönliche Note.

Vorsicht: Achten Sie unbedingt darauf, dass alles von ähnlicher

Qualität ist. Wer vom teuren Porzellan speist, der möchte das

Mineralwasser schließlich nicht aus einem fleckigen Glas trinken.

Rustikal darf es dagegen gerne bei der Deko werden. Hier können - je

nach Thema - zum Beispiel frische Kräuter aus dem Garten einen tollen

Kontrast setzen.



#5 Stress vermeiden



Einkaufen, kochen, vorbereiten. Bis die Gäste abends an der Tür

klingeln, sind bei manchem Gastgeber die Nerven bereits ziemlich

strapaziert. Dabei sollen Sie doch auch etwas vom Abend haben.

Deswegen gilt auch hier eher der Vorsatz: Auf das Wesentliche

konzentrieren! Wenn das Essen auf den Punkt ist, stört sich niemand

daran, ob zwischen Besteck und Tischkante genau ein Zentimeter

Abstand liegt. Was Gäste von einem guten Abend in Erinnerung

behalten, sind vielmehr gute Gespräche und eine entspannte Atmosphäre

- und die kommt garantiert auf, wenn sich auch die Gastgeber

wohlfühlen.



