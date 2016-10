Bedeutende Expansion

GDHS schließt mit Quick Reifendiscount den White Spot Stuttgart

(PresseBox) - Schon länger haben Goodyear Dunlop und die GD Handelssysteme (GDHS) die Stadt Stuttgart als Standort im Visier. In diesem Jahr konnte ein Quick Reifendiscount in der Ulmer Straße 254 in Stuttgart-Wangen eröffnet werden.

?Wir haben intensive Verhandlungen in Stuttgart geführt, um hier einen Standort für einen Quick-Betrieb zu finden. Gerade unsere Flottenkunden wünschen sich hier schon länger einen Reifenservicebetrieb?, erklärt Peter Wegener, Leiter Quick Reifendiscount.

Nachdem der Betrieb schon im August eröffnet hat, feiert er nun am kommenden Samstag, den 22. Oktober, mit einem Tag der offenen Tür die erste Umrüstsaison. ?Wir freuen uns sehr, dass nun endlich die erste Saison beginnt, in der wir die Stuttgarter nach unserem Motto ?billig, gut, schnell? mit Winterreifen ausstatten können. Auch die Flottenkunden haben jetzt hier in der Stadt eine Einlagerungs- und Servicestation?, erklärt Filialleiter Slavko Burger. Am Samstag mit dabei ist auch Quick Testimonial Harry Wijnvoord, der unter anderem Reifensätze und Renntaxifahrten auf der Nordschleife zugunsten des ?Fördervereins krebskranker Kinder e.V.? versteigern wird.





GD Handelssysteme GmbH

