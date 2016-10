Kinofilm UNGESAGT Schafft Sophie ihren Durchbruch?

Zwei Freundinnen machen ihre erste Liebeserfahrung miteinander - eine Erfahrung, die immer mehr junge Frauen machen wollen.

Sophie Charlotte Conrad

(firmenpresse) - Bisher machte sie vor allem mit kleineren TV-Rollen auf sich aufmerksam, jetzt könnte ihr ein großer Karrierresprung bevorstehen: Sophie Charlotte Conrad sorgt mit dem Kinotrailer von UNGESAGT auf You Tube für tausende Klicks täglich. "Ich hab sofort gesehen, dass sie das Zeug zum Star hat. Sie ist schön, spielt super und ist ungemein sexy," sagt der Berliner Filmproduzent Michael Gautsch. In UNGESAGT verführt Sophie ihre beste Freundin im Urlaub auf der Kanareninsel La Palma.

You Tube - Link UNGESAGT: https://youtu.be/hlvopOHKAxI "Wir haben den Film gemacht, weil das unter jungen Frauen schick ist:

zusammen erotische Erfahrungen zu machen, ohne deshalb gleich lesbisch zu sein." weiß Produzent Michael Gautsch. Das bestätigt auch Sebastian Wittmann, Juniorchef der Cine-World Cham, der den Film gleich zum Bundesstart am 17.11. ins Programm genommen hat: "Ich war ein Jahr in Australien und dort ist das unter jungen Frauen schon weit verbreitet."

Noch halten sich viele Mainstreamkinos zurück, den Film ins Programm zu nehmen, weil "lesbische Filme bisher beim deutschen Publikum nicht besonders gut angekommen sind". Das könnte sich aber auch dank Sophie bald ändern. Die junge Frau, die es nach ein paar wechselnden Männerbekanntschaften mal mit einer Frau versucht, ist dank Sophie auch im anspruchsvollen Mainstreamkino angelangt.

Wer den Film sehen möchte, ruft am besten in seinem Kino an.

Zur werbefreien Ansicht des Trailers: https://vimeo.com/187371148

Pressemappe und Fotos gibt es auf der Website: www.ungesagt-derfilm.de











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ungesagt-derfilm.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der 25% Filmverleih verleiht junge deutsche Independent-Filme mit aktuellem gesellschaftlichen Bezug.



Dies ist eine Pressemitteilung von

25% Filmverleih Michael Gautsch

Leseranfragen:

Köpenicker Straße 325, 12555 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.10.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1414352

Anzahl Zeichen: 1742

Kontakt-Informationen:

Firma: 25% Filmverleih Michael Gautsch

Ansprechpartner: Paulina Elsner

Stadt: Berlin

Telefon: 030 65672442



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.