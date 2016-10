Optimal kombiniert: SAP und Doxis4

Doxis4 InvoiceMaster"powered by SAP NetWeaver"

Doxis4 InvoiceMaster ist SAP zertifiziert

(firmenpresse) - Bonn, den 19.10.2016. Doxis4 InvoiceMaster 8.3 wurde in Kombination mit SAP ERP und SAP NetWeaver 7.40 zertifiziert. Seit vielen Jahren zertifizierter SAP-Partner im Bereich Archivierung, hat SER nun auch seine Lösung für die Rechnungseingangsverarbeitung von SAP zertifizieren lassen.



Über 50 Prozent aller SER-Kunden setzen Doxis4 und SAP gleichermaßen ein. "Mit der Doxis4-InvoiceMaster-Zertifizierung hat SER aufs Neue seine Qualifikation als Premium-ECM-Partner für SAP unter Beweis gestellt", freut sich Klaus Eulenbach, Geschäftsführer der SER Software Technology GmbH und Entwicklungsleiter der SER-Gruppe. "Das Zertifikat bedeutet Investitions-sicherheit für unsere Kunden, die mit SER und SAP ihr Invoice Management optimieren können. Unternehmen, die SAP ERP im Einsatz haben, bekommen mit dem Doxis4 InvoiceMaster ein sicheres Add-On für die Rechnungseingangsbearbeitung, das sie bei der automatisierten Verarbeitung ihrer Kreditorenrechnungen unterstützt", erläutert Klaus Eulenbach die Vorteile der integrierten Software-Lösung.



Seine Eignung für die sichere Langzeitarchivierung von SAP-Dokumenten und -Daten stellt Doxis4 bereits seit Jahrzehnten immer wieder erfolgreich unter Beweis. Über die zertifizierten Schnittstellen Doxis4 HCS 7.02 und Doxis4 webDAV Connector for ILM 01.00 - ebenfalls Powered by SAP NetWeaver - können die SER-Kunden ihre SAP-Systeme performant halten und aktiv Aufbewahrungsfristen für archivierte SAP-Dokumente managen.



Das Testszenario für den Doxis4 InvoiceMaster



Die SER-Lösung für das Invoice Management hat ihre Eignung für das Zusammenspiel mit SAP ERP im offiziellen Testverfahren der SAP nachgewiesen. In ihrem Zertifikat bestätigt die SAP SE die erfolgreiche Integration des Doxis4 InvoiceMaster 8.3 mit SAP NetWeaver 7.40 über das SAP-Integrations-Szenario ABAP Add-On Deployment for SAP Enterprise Resource Planning. Bereits bei der Entwicklung des Doxis4 InvoiceMaster wurden SAP-Entwicklungsstandards und Vorgaben berücksichtigt, sodass die SER-Lösung sich nahtlos in das führende SAP-System integriert und mit SAP Standard-Tools installiert werden kann.





http://www.ser.de



Über die SER-Gruppe



SER ist größter deutscher Softwarehersteller und Direktanbieter von Enterprise Content Management-Komplettlösungen rund um die Informationslogistik und den Digital Workspace. Mit mehr als 550 Mitarbeitern in 15 Gesellschaften an 20 eigenen Standorten in Europa bietet SER seinen Kunden vor Ort persönliche Beratung, Betreuung sowie Implementierung und Wartung. Damit ist SER die Nummer 1 unter den deutschen ECM-Herstellern gemäß Umsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis und Mitarbeiteranzahl - nach den jeweils aktuell veröffentlichten Bilanzen. Hinzu kommt ein Netzwerk von erfahrenen Partnern mit Präsenz in fast jedem europäischen Land. Über 2.000 erfolgreiche Projekte und mehr als 1 Mio. Anwender zeugen von unserem Erfolg.



SER steht für Software Enterprise Research, denn von Beginn an stand die Entwicklung von Software und die Erforschung intelligenter Modelle und Technologien zur Anwendung im Bereich der Wissensarbeit für Unternehmen und Organisationen im Mittelpunkt. Seit 30 Jahren entwickelt SER nun schon Software "Made in Germany" für Unternehmen jeder Branche und Größe. Die komplett serviceorientierte Doxis4 iECM-Suite ist ein technologischer Meilenstein und bietet flexible Möglichkeiten für jedes ECM-Szenario. Zum Lösungsangebot gehören elektronische Archivierung und Dokumenten-Management, elektronische Akten und Workflow, die automatisierte Posteingangsverarbeitung und eMail-Archivierung. Dort, wo branchenspezifische Aufgabenstellungen und Geschäftsprozesse zu bedienen sind, hat SER Kompetenzen und Know-how in Gesellschaften für Banken, eGovernment und HealthCare gebündelt. Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.ser.de.

Firma: SER Solutions Deutschand GmbH

Ansprechpartner: Bärbel Heuser-Roth

Stadt: Bonn

Telefon: 0228/90896-220





