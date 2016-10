Candy Flavor Popcorn - Frankys Bakery - Popcorngeschmack wie im Kino, ohne Zucker, Süßungsmittel

Sie lieben Popcorn, haben aber Angst vor zu viel schädlichen Zucker? Mit Candy Flavor Popcorn von Frankys Bakery gehört diese Angst der Vergangenheit an. Ideal für den nächsten DVD-Abend.

(firmenpresse) - Das köstliche, kalorienfreie Aroma mit dem traditionellen amerikanischen Geschmack für Joghurt, Quark, Proteinshakes, Gebäck, Popcorn und vieles mehr!

Aromastoffe sind heute zutage ein fester Bestandteil von fast allen Nahrungsmitteln und insbesondere süßen Köstlichkeiten. Viele Produkte wie z.B. Fruchtjoghurt und Quarkspeisen mit Fruchtgeschmack, von denen Sie glauben, dass sie gesund sind, weil sie neben Milchprodukten auch frisches Obst enthalten, sind reine Mogelpackungen. In der Regel liegt der Obstanteil bei lediglich 1 bis 2% und der eigentliche Geschmack wird mit Hilfe künstlicher Aromen und einer Unmenge an Zucker erreicht, so dass Sie eigentlich nichts anderes, als Milchprodukte und ungesunden Zucker zu sich nehmen.



Vor diesem Hintergrund stellt sich unweigerlich die Frage, ob es nicht besser wäre, solche Nahrungsmittel auf gesündere Art und Weise selbst zuzubereiten. Leider schmecken die meisten kommerziell erhältlichen Aromen wie Backaromen, die Sie in Supermärkten finden, genauso, wie der Name „künstliche Aromastoffe“ bereits nahelegt: künstlich. Oft haben sie nur ansatzweise etwas mit dem Geschmack zu tun, den Sie auf dem Etikett finden.



Als Traditionsunternehmen, das sich seit dem Jahr 1954 dem traditionellen amerikanischen Geschmack der guten alten Zeit verschrieben hat, sehen wir so etwas natürlich als unhaltbaren Zustand an. Aus diesem Grund haben wir viel Zeit und Geld investiert, um mit Candy Flavor ein Aromasystem zu entwickeln, das Ihnen völlig ohne unnötigen Zucker den typischen traditionellen Geschmack liefert, den die Älteren von Ihnen noch aus ihrer Kindheit kennen werden. Candy Flavor ist die perfekte Wahl für praktisch alle Speisen von Joghurt und Quark, über Proteinshakes bis hin zu Müsli und Süßspeisen aller Art, wenn es um einen natürlichen, traditionellen Geschmack ohne unnötigen Zucker geht. Natürlich ist Candy Flavor auch zum Backen geeignet – etwas anderes hätten Sie wahrscheinlich von einem Traditionsunternehmen, das den Begriff „Bakery“ (Bäckerei) im Namen trägt, auch nicht erwartet.





Um sicherzustellen, dass Sie wirklich jedes Aroma finden, das Sie sich wünschen, haben wir von Candy Flavor bisher 23 unterschiedliche Geschmacksrichtungen kreiert und diese Zahl wird in der Zukunft noch weiter steigen.



Candy Flavor – der köstliche traditionelle Geschmack aus der guten alten Zeit - völlig ohne unnötigen Zucker und ohne unnötige Kalorien.



Jetzt erhältlich auf www.gigasnutrition.com



Frankys Bakery – traditioneller Genuss seit 1954!





http://gigasnutrition.com/de/getraenke-sirups/3938-candy-flavor-frankys-bakery.html#/1494-geschmack-popcorn



