Aktuelles Whitepaper: Content in der Finanzbranche

Die digitale Transformation setzt die Finanzbranche unter Druck. Content, der die Interessen der Nutzer bedient, ist eine wichtige Lösungskomponente.

(firmenpresse) - Lösungsvorschläge für die Digitalisierung in der Finanzbranche liefert das aktuelle Whitepaper der Hamburger Kommunikationsberatung Blattwerk – Kommunikation für Unternehmen. Das Whitepaper zeigt, wie in der anglo-amerikanischen Finanzwelt Content schon seit Jahren zur Kundenbindung eingesetzt wird und kann hier kostenlos heruntergeladen werden:



http://www.blattwerk-kommunikation.de/blog/whitepaper-wie-finanzmarken-mit-content-erfolgreich-sind/



Die digitale Transformation ist einer der wichtigsten Trends in der Finanzwelt. Ob Banken, Sparkassen oder Versicherungen – das herkömmliche Geschäft steht unter Druck. Schon heute machen digital-affine Zielgruppen deutlich mehr als die Hälfte aller Kunden aus. Diesen Wandlungsprozess haben die meisten Finanzunternehmen nicht im Griff.



Die wichtigsten Herausforderungen:



• Die Verbraucher suchen online nach Rat und Hilfe in Finanzfragen. Diese Informationen bekommen sie aber nicht von Banken und/oder Versicherungen. Diese lassen ein riesiges Potential ungenutzt liegen.



• Finanzmarken die sich als Ratgeber und Hilfesteller positionieren, können schnell und einfach hervorragenden Content genieren.



• US-amerikanische und australische Unternehmen sind in diesem Bereich schon sehr weit. Ihre Erfahrungen können als Blaupause für deutsche, österreichische und Schweizer Finanzfirmen dienen.



Gut gemachte Finanzinhalte, in denen der Leser einen Mehrwert findet, haben sich für Finanzfirmen als probates und effektives Mittel erwiesen, neue Kunden zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden.



Whitepaper zeigt Lösungen



Wir zeigen deshalb in unserem Whitepaper (http://www.blattwerk-kommunikation.de/blog/whitepaper-wie-finanzmarken-mit-content-erfolgreich-sind/) ausgewählte Beispiele von Banken und Versicherungen aus den USA, Australien und Neuseeland, die ihre unterschiedlichsten Zielgruppen mit den verschiedensten Inhalten ansprechen und an sich binden. Und das sehr erfolgreich.





Blattwerk – Kommunikation für Unternehmen ist eine Kommunikationsberatung aus Hamburg, die Content Strategien für anspruchsvolle Inhalte aus dem Finanzbereich und dem B2B-Sektor entwickelt.

Leseranfragen:

Blattwerk – Kommunikation für Unternehmen

Kattrepelsbrücke 1

20095 Hamburg



Telefon: +49 40 - 415 376 34

E-Mail: mail(at)blattwerk-kommunikation.de

Internet: www.blattwerk-kommunikation.de

