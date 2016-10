Neue Seilkrananlage für OTT Hydromet

Sicherheit bei der Durchflussmessung in Flüssen und Kanälen

OTT Seilkrananlage-Schwimmfluegel

(firmenpresse) - Kempten/Allgäu, im Oktober 2016. Eine neue Seilkrananlage für Durchflussmessungen nach dem Lotrechtenverfahren führt der Kemptener Hersteller OTT Hydromet im Programm. Die stabile, wartungsfreie Anlage ist für Spannweiten bis zu 160 m konzipiert. Sie ist bauartgeprüft gemäß den LAWA-Empfehlungen "Sicherheit von Seilkrananlagen" und gewährleistet einen sicheren, reibungslosen Betrieb.



"Die neue OTT Seilkrananlage ist die konsequente Weiterentwicklung unserer bereits seit Jahrzehnten weltweit eingesetzten Anlage.", so Hannes Tietz, Produktmanager bei OTT. "Bewährte Features sind geblieben. Die neue Seilkrananlage ist allerdings noch besser an die Anforderungen unserer Kunden angepasst, sowohl was Funktion als auch Stabilität angeht. Neu ist zum Beispiel die leichtgängige Brems-Kupplungskombination der Winde. Man kann jetzt fließender zwischen dem horizontalen Bewegen und dem Senken oder Heben der Laufkatze wechseln. Dabei läuft das Ganze fast geräuschlos ab." Der moderne Drehstrommotor bei elektrischen Winden arbeitet dank Frequenzumrichter-Technologie energieeffizienter, Anlauf- und Drehzahlverhalten sind optimiert.



Weil keine Messstelle wie die andere ist, ist die Anlage in fünf Ausführungen lieferbar. Bei größeren Messquerschnitten werden Trag- und Katzfahrseil über eine Gasfederspannung gespannt. Sie kompensiert Temperatureinflüsse und verhindert damit das Durchhängen bei Hitze und zu starke Stützenbelastung bei Kälte. Für Spannweiten bis 20 Meter genügt die Spannschlossspannung. Alle Seile sind für den langjährigen Einsatz ausgelegt. Die sogenannte Laufkatze, die das Messgerät entlang des Tragseils transportiert, ist in Einarmtechnik konstruiert. Sie braucht dadurch nur ein Laufrad und fährt auch nach Jahren noch ruhig und gleichmäßig. Wahlweise können Katzfahr- und Hubseil mechanisch oder elektrisch angetrieben werden. Dabei sind die Winden jeweils rechts- oder linksseitig bedienbar und für horizontalen oder vertikalen Seilaustritt lieferbar.





Alle Komponenten der OTT Seilkrananlage sind wartungsfrei. Zudem ist das Getriebe auf Lebenszeit geschmiert, sodass Abschmierarbeiten oder Ölwechsel nicht mehr notwendig sind. Sicherheitsanforderungen sind in jeder Hinsicht erfüllt, angefangen beim Not-Aus-Schalter des Steuergeräts bis hin zum Überlastschutz.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ott.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über OTT Hydromet GmbH:

Die weltweit agierende OTT Hydromet GmbH mit mehr als 140-jähriger Geschichte hat ihren Hauptsitz in Kempten/Allgäu und ist Europas führender Anbieter hydrometrischer Komplettsysteme für hydrologische und meteorologische Aufgaben. Ihre Tochterfirmen und Vertretungen bieten in über 90 Ländern weltweit effektive Lösungen für die Hydrometrie, Meteorologie und Umwelttechnik.

Durch den Zusammenschluss dreier unabhängiger Firmen (OTT Hydromet, Hydrolab und Adcon Telemetry) in den Jahren 2002 und 2011 sowie die Erweiterung um die selbständig agierenden Firmen Sutron und Lufft in 2015/16 verfügt die OTT Hydromet Group über die Kompetenz eines international wachsenden Unternehmens. Mit seinen richtungsweisenden Mess- und Kommunikationstechnologien in den Bereichen Wasserqualität, Wasserquantität, Meteorologie, Datenmanagement und Telemetrie trägt das Unternehmen nachhaltig zum Schutz der Umwelt bei.

Dies ist eine Pressemitteilung von

OTT Hydromet GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Sage & Schreibe PR GmbH

Ramona Rozanski

Thierschstraße 5

80538 München

r.rozanski(at)sage-schreibe.de

089/ 23888980

http://www.sage-schreibe.de



Datum: 19.10.2016 - 15:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1414377

Anzahl Zeichen: 2403

Kontakt-Informationen:

Firma: OTT Hydromet GmbH

Ansprechpartner: Annette Weixler

Stadt: Kempten

Telefon: 0831 5617 261





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung