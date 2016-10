Grandhotel Lienz: Top für Wellness- und Gourmetgenießer

(firmenpresse) - Europe’s Leading Wellness Hotel 2016, drei Relax-Guide-Lilien, zwei Gault-Millau-Hauben – und nun auch das „Goldene Teeblatt“ von Gault Millau/Teekanne: Das Grandhotel Lienz steht für den Luxus des Innehaltens und Genießens.



Es ist eines der wenigen Fünfsternehotels Osttirols und österreichweit eines der am häufigsten dekorierten: Bereits zum sechsten Mal in Serie wurde das Grandhotel Lienz***** bei den britischen World Travel Awards als Europe’s Leading Wellness Hotel ausgezeichnet. Seit Jahren werden Kreationen von Chéf de Cuisine Christian Flaschberger mit zwei Gault-Millau-Hauben (15 Punkte) bedacht. Nun ist es auch für Tee-Connaisseurs „amtlich“, dass sie sich im Hause der Gastgeber-Familien Simonitsch und Westreicher „a real British Teatime“ erwarten dürfen. Als eines von nur neun Hotels in Österreich wurde das Grandhotel Lienz mit einem Goldenen Teeblatt ausgestattet. Das Fünfsternehaus an der gletscherblauen Isel mit seiner klassischen Grandhotel-Architektur, der weitläufigen Lobby und der mondänen Bar, den opulenten Suiten, gediegenen Restaurants und dem eleganten Wellnessbereich ist ein Treffpunkt für Lebensgenießer. Anlässlich der Dreharbeiten zum letzten James-Bond-Streifen „Spectre“ waren sogar „Mister Bond himself“, Daniel Craig, Lea Seydoux und David Battista zu Gast. Im Relax Guide ist das 1.400 m² große Spa des Hauses samt angeschlossenem Medical Wellness Center mit drei Lilien (17 Punkte) gelistet. Einziges „nicht-britisches“ Extra für Genießer: Lienz ist laut Statistik der Ort mit meisten Sonnenstunden in Österreich.



Gourmet and the city = Grandhotel Genuss (06.01.–23.12.16)

3 Nächte in der Superior Suite Nord 38 m² – Preis p .P. ab 515 Euro

5 Nächte in der Superior Suite Nord 38 m² – Preis p. P. ab 815 Euro

7 Nächte in der Superior Suite Nord 38 m² – Preis p. P. ab 1.115 Euro



Kommentare zur Pressemitteilung