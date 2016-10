"Voss& Team" deckt auf: Deutschlands größter Flughafen macht es Gepäckdieben leicht

(ots) - Ein Test des MDR-Verbrauchermagazins "Voss & Team"

hat Sicherheitslücken bei der Gepäckausgabe am Flughafen

Frankfurt/Main offengelegt. Darüber berichten die Journalisten in der

aktuellen Ausgabe der TV-Sendung am Donnerstag, 20. Oktober, 20.15

Uhr im MDR FERNSEHEN. Einem Reporter war es am Terminal 1 im

Ankunftsbereich B problemlos gelungen, ohne Bordkarte und ohne

Kontrollen zum Gepäckband zu gelangen. Dort konnte er unbemerkt einen

Koffer vom Gepäckband nehmen und damit den Ankunftsbereich verlassen.

Nach dem Test wurde das Gepäckstück dem Eigentümer zurückgegeben. Der

Sprecher des Flugha-fenbetreibers Fraport Dieter Hulick erklärte,

dass dem Unternehmen die Sicherheitslücke im Bereich B des Terminal 1

bekannt sei. Zudem gäbe es dieses Problem auch im Bereich A. Nach

Auskunft von Hulick gab es Diebstähle.



Nach Aussage des Flughafenbetreibers soll durch einen Umbau die

Sicherheitslücke im Bereich A bis Ende dieses Jahres geschlossen

werden. Für den Bereich B sei das jedoch nicht möglich, so Hulick. Er

erklärte: "Die infrastrukturelle Situation ermöglicht es uns nicht,

die Zugänge zur Gepäckausgabe vollständig baulich abzutrennen. Dies

wäre nur mit enorm großen Investitionsaufwand und massivem Eingriff

in die Infrastruktur möglich, bei gleichzeitigem Verlust der

Funktionalitäten, z.B. in der Halle B-Mitte." Nach seiner Auskunft

wurden jedoch gemeinsam mit der Polizei Maßnahmen entwickelt, die die

Anzahl der Gepäckdiebstähle zuletzt auf eine kleine zweistellige Zahl

pro Jahr begrenzten.



