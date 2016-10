Wanderwitz: Neues Filmförderungsgesetz schafft Basis für viele 'Toni Erdmanns'

(ots) - Novelle enthält innovative Förderinstrumente



Am heutigen Mittwoch ist die Novelle des Filmförderungsgesetzes

(FFG) in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages beschlossen

worden. Dazu erklärt der kultur- und medienpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marco Wanderwitz:



"Mit dem neuen Filmförderungsgesetz setzt die Koalition den

zeitgemäßen Rahmen für ein produktives Filmschaffen in den nächsten

fünf Jahren. Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters hat einen

sehr guten, ausgewogenen Regierungsentwurf vorgelegt. In den

parlamentarischen Beratungen haben wir dessen Statik nicht verändert,

aber weitere wichtige Weichen gestellt.



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verfolgt in ihrer Filmpolitik das

Ziel, gute deutsche Filme in ausreichender Zahl zu ermöglichen. Der

deutsche Film ist heute bereits besser als sein Ruf. Das belegen über

die Jahre steigende Marktanteile, zuletzt 27,5 Prozent im Jahr 2015.

Dennoch ist künstlerisch noch Luft nach oben. Maren Ades

Festivaleinladung mit 'Toni Erdmann' nach Cannes darf kein Einzelfall

bleiben.



Mit dem neuen FFG schaffen wir die Voraussetzungen dafür.

Erleichterungen für die Produzenten beim Eigenanteil der Fördersumme,

eine deutlich verstärkte Drehbuchförderung und eine verbesserte

Zusammensetzung der Förderkommissionen sind nur einige Stichworte.

Mögliche weitere Lockerungen der Sperrfristen erlauben die Erprobung

neuer Auswertungsformen und schaffen den Zwang ab, nicht

kinotaugliche Filme in die Filmtheater zu bringen. Wir sorgen auch

für mehr Transparenz: Die Filmförderungsanstalt wird ihren

Förderbericht künftig veröffentlichen.



Die Digitalisierung macht auch vor der Filmbranche nicht Halt. Das

gilt für die Produktion, Kinos experimentieren mit eigenen

Video-on-Demand-Angeboten (VoD), das Zuschauerverhalten wandelt sich.



Die Filmförderung muss damit Schritt halten. So werden nun endlich

europarechtskonform VoD-Anbieter im In- und europäischen Ausland zur

Filmabgabe herangezogen. Gleichzeitig wollen wir das Kino als

Kulturort und gesellschaftlichen Mittelpunkt erhalten. Gerade abseits

der Metropolen sind die Kinos wichtige Orte des sozialen Miteinanders

und Austauschs. Zudem sind die Besucherzahlen im Kino wegen des

Werbeeffekts immer noch maßgeblich für den Gesamterfolg eines Films."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 15:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1414385

Anzahl Zeichen: 2912

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung