Rheinische Post: Lauterbach fordert neue Gesetze nach EuGH-Urteil zu Preisbindung

(ots) - Der für Gesundheitspolitik zuständige

SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach sieht nach dem Urteil des

Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Preisbindung rezeptpflichtiger

Medikamente gesetzgeberischen Handlungsbedarf in Deutschland. "Ich

rechne fest damit, dass wir gesetzgeberisch handeln müssen", sagte

Lauterbach der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe). Das sei nötig, um die Folgen dieses Urteils für

Verbraucher und Apotheker in Einklang zu bringen. Lauterbach sieht

für Verbraucher Vorteile, warnt jedoch vor einem Preiskampf zulasten

der Grundversorgung durch Apotheken. "Einerseits könnten solche

Patienten profitieren, die ein bestimmtes Medikament über einen

langen Zeitraum einnehmen müssen, da die Preise bei

Online-Versandapotheken voraussichtlich sinken werden", sagte der

SPD-Gesundheitspolitiker. Nachteile erwarte er jedoch deswegen, weil

insbesondere kleine Apotheken in der Fläche bei einem Preiskampf

nicht mithalten könnten. "Den Menschen geht damit im schlimmsten Fall

eine Grundversorgung mit Medikamenten zu jeder Tag- und Nachtzeit

verloren, wenn solche Apotheken schließen müssen", warnte Lauterbach.

Ein Kernproblem an den Folgen des Urteils sei, dass sich die

Online-Apotheken an die Preisbindung nicht mehr halten müssten, die

stationären Apotheken über das Arzneimittelgesetz aber schon. "So

entsteht eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung", sagte Lauterbach. Um

Apothekern in dieser Lage zu helfen, schlägt der SPD-Politiker eine

bessere Vergütung anderer Leistungen vor. "Denkbar wäre es

beispielsweise, Apothekern die Beratungsleistung besser zu vergüten",

sagte Lauterbach der "Rheinischen Post".



