kika.de ist bestes Programm zum Nachschlagen für Familien / Online-Auftritt im Rahmen der GIGA-Maus-Verleihung 2016 ausgezeichnet

(ots) - Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse kürte die

Familien-Zeitschrift Eltern family die besten Lernanwendungen für

Kinder und Familien. In der Kategorie "Familie. Das beste Programm

zum Nachschlagen" wurde der Internetauftritt des Kinderkanals von ARD

und ZDF ausgezeichnet.



Die Jury aus Wissenschaftlern, Pädagogen, Psychologen,

Fachjournalisten und Eltern lobte dabei insbesondere die ergänzenden

Inhalte von kika.de. "Mit zusätzlichen kindgerechten Spielen und

Anregungen zum Selber- und Mitmachen präsentiert sich ein Angebot,

das weit über eine reine Mediathek hinausgeht und die Kinder zu

eigenem Tun anregt. So werden die Bedürfnisse der jungen Zuschauer

ernst genommen", so die Begründung der Jury.



Matthias Montag, Leiter der Online-Redaktion, über die

Auszeichnung: "Diese Würdigung ist Lob und Ansporn zu gleich. Mit

unseren interaktiven Formaten, wie 'Timster' und ab November auch der

neu aufgelegte 'KUMMERKASTEN' wollen wir auf unseren

Online-Auftritten mehr anbieten als eine Wiederholung der

ausgestrahlten Sendung. Wir sind Ansprechpartner für die jungen

Zuschauer, greifen ihre Meinungen und Themen auf und gehen aktiv in

den Dialog. Dieses Herangehen wollen und werden wir weiter ausbauen."



kika.de wurde 2014 vollständig gerelauncht, vereint seitdem

Webseite und Mediathek und ist für alle Endgeräte optimiert. Seit dem

Sommer dieses Jahres ergänzt ein Begleitangebot für Eltern, Pädagogen

und interessierte Erwachsene auf erwachsene.kika.de die

Kinder-Webseite. Derzeit wird an einer Überarbeitung des

Online-Angebots kikaninchen.de für Vorschüler gearbeitet.







