Lifting für die Seele: Ladies brauchen ihre Auszeiten

(firmenpresse) - Im Südtiroler Passeiertal gibt es einen Ort, an dem alles Erdenkliche geboten wird, das Körper und Seele gut tut. Da liegt es nahe, dass sich im Sport & Wellness Resort Quellenhof auch gern Damen treffen, die ein paar Tage Beruf und Familie hinter sich lassen und einmal ganz ladylike nur an sich selbst denken möchten. Auf 10.000 m² (!) dreht sich in Südtirols größtem Wellnessresort in Wasser- und Saunawelten und bei Beauty de luxe alles um Erholung, Wohlbefinden und Schönheit. Wer die Ruhe sucht, zieht sich am besten in die großzügigen Bereiche für erwachsene Wellnessgäste zurück (für Familien und Kinder gibt es im Quellenhof einen eigenen Acqua Family Parc). Mit insgesamt 22 Saunen bietet der Quellenhof ein wahres Eldorado zum Saunieren. In der „Ladies Sauna“ mit Kräuterdampfbad, Kristallsauna und Ruheraum sowie guten Tees und köstlichen Erfrischungen bleiben die Damen ganz unter sich. Frauen, die sich am liebsten bei Yoga entspannen, genießen im Quellenhof ein vielseitiges Yogaprogramm. Mehrmals in der Woche lädt die diplomierte Trainerin Heidi Damian alle Interessierten zum Achtsamkeits-Yoga mit einer Genussmeditation. Dazu kommen Yoga-Intensivwochen mit der Yogalehrerin Mag. Daniela Schimpl zweimal im Jahr (nächster Termin: 27.11.–04.12.16). Wer sich auf Yogatage im Quellenhof einstimmen möchte, sollte das Yoga-Magazin auf ORF III mit namhaften internationalen Yogalehrern nicht verpassen. Gedreht wurde im Quellenhof. Für viele gehören Erholung und Bewegung einfach zusammen. Mit Tai Chi, Acquafitness, Zumba und Jumping werden die Urlaubstage im Quellenhof schnell zu einem „Jungbrunnen“ für das Wohlbefinden. Professionelle Wellnesstrainer laden zum Qigong, Flexibar, Spinning, Gym-Stick, Power Plate oder Bodyforming u. v. m. Für Läuferinnen hat der Quellenhof ein besonderes „Zuckerl“. Die ehemalige Weltklasseläuferin Dr. Monika Niederstätter trainiert mit Gästen des Quellenhofs „Entspanntes Laufen“. Zudem erfreuen sich die Pilates-Wochen mit der diplomierten Trainerin Birgit Mössler großer Beliebtheit (nächster Termin: 13.–18.11.16). Eine Woche voll gesunder und professioneller Pilates-Einheiten strafft und kräftigt den Körper. Einen Ausblick auf den Frühling 2017 gibt der Quellenhof auch bereits. Dann wird sich im Medical Center des Hauses alles um gesundes Detox drehen.





Das Sport & Wellness Resort Quellenhof liegt eingebettet in einen Winterzauber aus Skigebieten, Langlaufloipen, Rodelbahnen und Winterwanderwegen im Passeiertal. Geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen mit gemütlicher Hütteneinkehr, gemeinsame Rodelausflüge, abendliche Fackelwanderungen, gemütliche Kutschenfahrten und spannendes Eisklettern, Eislaufen u. v. m. locken unternehmungslustige Ladies an die frische Winterluft. Sollte Lust zum Shoppen aufkommen: Im Quellenhof gibt es eine eigene Shoppingmeile und Meran ist nur 20 Minuten entfernt.



http://www.quellenhof.it



mk Salzburg

Sport- und Wellnessresort Quellenhof

Quellenhof GmbH

I-39010 St. Martin im Passeiertal

Tel.: +39/0473/645474

Fax: +39/0473/645499

www.quellenhof.it

E-Mail: info(at)quellenhof.it

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

mk Salzburg



