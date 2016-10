Deutsche Autofahrer verbringen über 99 Tage ihres Lebens im Stau

(firmenpresse) - Deutsche Autofahrer stehen in ihrem Leben durchschnittlich mehr als 99 Tage* im Stau oder in zähflüssigem Verkehr. Dies sind 55 Minuten** pro Woche – kein Wunder also, dass 71 Prozent den dauernden Stop-and-Go-Verkehr leid sind. Eine Studie von Castrol, einem der führenden Schmierstoff-Hersteller, belegt außerdem: Das kontinuierliche Anhalten und Anfahren in zähflüssigem Verkehr ist für Fahrer frustrierender, als Baustellen und Umleitungen (59 Prozent) sowie die Kommentare von Beifahrern und Passagieren (43 Prozent).



Der Frust entsteht aber nicht nur dadurch, dass hinter einem Fahrzeug angehalten werden muss: Ein Drittel (36%) gibt zu, dass es ihnen peinlich ist, wenn man sie dabei erwischt, wie sie die Person nebenan im Stau beobachten. Vielleicht ist das der Grund, warum sie nicht neben ihrer Ex (21 Prozent) oder ihrem Chef (17 Prozent) stehen möchten.



Castrol zeigt die harte Realität des Stop-and-Go-Verkehrs von seiner humorvollen Seite. Das Unternehmen vergleicht in einem neuen Video, wie zermürbend Staus und zäher Verkehr auf Personen wie Motoren wirken. Die unangenehme Situation eines Pechvogels: Seine Ex-Freundin steht im Stau direkt neben ihm.



Neben solchen gelegentlichen Peinlichkeiten haben immerhin drei Fünftel

(57 Prozent) der deutschen Autofahrer schon mal eine wichtige Veranstaltung verpasst, weil sie im Stau steckten – zum Beispiel einen Geschäftstermin

(15 Prozent) oder eine Verabredung (33 Prozent). Andererseits nutzen dies aber auch 47 Prozent als Ausrede.



Aber es gibt nicht nur schlechte Neuigkeiten oder peinliche Momente: Für manche Fahrer ist ein Stau oder ein zähes Vorankommen auch willkommen. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) sind manches Mal recht froh, aufgehalten zu werden. Die Top-Gründe dafür:

-Mehr Zeit mit jemandem verbringen, den man mag (20 Prozent)

-Ein Musik-Album zuende hören (17 Prozent)

-Zu spät zur Arbeit kommen (8 Prozent)



Claudia Blum, European MAGNATEC Brand Manager von Castrol, erklärt: „Eine kürzlich von uns veröffentlichte Studie zeigt, dass ein Autofahrer durchschnittlich 18.000 mal pro Jahr anhält und wieder neu anfährt***. Da ist es leicht nachzuvollziehen, dass dies eine Belastung für Fahrer und Motor ist.





55 Minuten Stau pro Woche hört sich nicht nach extrem viel Zeit an. Allerdings wird – hochgerechnet - daraus ein recht beachtlicher Teil unseres Lebens“, so Blum weiter.



Die Kampagne lanciert das Castrol MAGNATEC STOP-START Motorenöl, das speziell dafür entwickelt wurde, Motoren gegen die Art von Verschleiß zu schützen, die bei häufigem Stoppen und Anfahren entsteht.



*Durchschnittlich 55 Minuten pro Woche, multipliziert mit 52 für die Minuten pro Jahr; multipliziert mit 50 (unter der Annahme, dass ein durchschnittlicher Fahrer 50 Jahres seines Lebens Auto fährt), um die Minuten pro Lebenszeit zu berechnen, geteilt durch 60 für die Stundenzahl und dies wiederum geteilt durch 24 für die Tagesanzahl

** Durchschnitt von 1.000 Fahrern

*** Weltweiter Durchschnitt basierend auf 50 Städten, Castrol MAGNATEC STOP-START Index





Die Studie wurde von Opinium im Auftrag von Castrol durchgeführt. Im September 2016 wurden insgesamt 1.000 Fahrer befragt.



Das Video finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=zjEsqmtVlF0





Über Castrol



Ob auf der Rennstrecke oder auf der Straße: Castrol steht für fortschrittlichste Produkte und ist aus Sicht der Verbraucher die bekannteste und meistverwendete Schmierstoffmarke in Deutschland. Mit Niederlassungen in rund 70 Ländern und über 100 Vertretungen weltweit erfüllt Castrol die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Kunden, Verbrauchern und Partnern auf der ganzen Welt.



Castrol ist Innovations- und Technologieführer im Schmierstoffmarkt und bietet ein breites Sortiment an Motorenölen, Getriebeölen und Spezialprodukten für den Automobil-, Zweirad- und Nutzfahrzeugsektor sowie für Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie. Die Marke steht für Power, Performance und Innovation. Grundlage dieser Attribute ist für viele Menschen der Motorsport, den Castrol seit Beginn der Rennhistorie von motorgetriebenen Fahrzeugen unterstützt. In Deutschland werden Castrol Produkte über Tankstellen, Pkw- und Lkw-Werkstätten, den Auto-Teilehandel so-wie viele weitere Verkaufsstellen für Motoren-, Getriebeöle und Schmierstoffspezialitäten vertrieben.



Bereits der Gründer von Castrol, C.C. Wakefield, hatte die Idee, möglichst eng mit den Motoren- und Getriebeexperten anderer Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Produkte und Schmierstofflösungen entwickeln zu können, die auf deren spezifische Anforderungen zugeschnitten waren. Heute ist Castrol strategischer Partner führender Automobilhersteller und Industrieunternehmen – mit weltweiter Präsenz.

Forschung und Entwicklung wird in enger Zusammenarbeit mit den OEM (Original Equipment Manufacturer), wissenschaftlichen und technischen Zentren und Universitäten in Laboratorien auf der ganzen Welt betrieben, um die Leistungsgrenzen moderner Schmierstofftechnologie immer wieder neu zu definieren.



Castrol gehört seit 2000 zur BP Gruppe - einem der größten integrierten global tätigen Energieunternehmen mit rund 90.000 Mitarbeitern weltweit.





Weitere Informationen zu Castrol finden Sie unter www.castrol.com/de



