Strukturierte Datensicherung und Versionsverwaltung für industrielle Steuerungsprogramme

Als führender Datenmanagementspezialist präsentiert sich AUVESY vom 22. bis 24. November 2016 auf der SPS IPC Drives, Europas Fachmesse für elektrische Automatisierung. Im Mittelpunkt stehen die technologischen Erweiterungen und Features der aktuellen versiondog Version 4.5 sowie der WebComp@re, der neuen Lösung für grafischen Versionsvergleich auf mobilen Endgeräten.

(firmenpresse) - Die richtige Datensicherungs- und Projektverwaltungsstrategie sorgt im Notfall für ein zuverlässiges und schnelles Backup. In der Automatisierung verfügbare Lösungen für industrielle Steuerungsprogramme unterstützen meist nur einzelne Gerätehersteller. Aus diesem Grund hat der Datenmanagementspezialist AUVESY eine herstellerunabhängige und anlagenweit einsetzbare Lösung zur zentralen Datensicherung und Versionsverwaltung von SPSen, HMIs, CNCs, SCADA-Systemen, Robotern und Antrieben entwickelt.

Im Rahmen der diesjährigen SPS IPC Drives vom 22. bis 24. November 2016 in Nürnberg findet das aktuelle Release der versiondog Version 4.5 statt. In Halle 6, Stand 310 erhalten die Fachbesucher direkt im Live-System Einblick in die neuesten technologischen Entwicklungen und Geräteintegrationen.



Als Messeinnovation wird die Neuentwicklung versiondog WebComp(at)re vorgestellt. Dieser ermöglicht die Darstellung des grafischen Änderungsvergleichs auf mobilen Endgeräten. Instandhaltern, Produktionsverantwortlichen und Qualitätsmanagern bietet die Lösung mehr Flexibilität sowie orts- und geräteunabhängige Datenverfügbarkeit.



Erstmalig organisiert AUVESY als Branchenexperte ein eigenes Forum mit Kurzvorträgen und Live-Demos zu aktuellen Geräteintegrationen, Systemfunktionen sowie den Themen Cyber Security und Audits. Das versiondog Forum findet täglich zur vollen und halben Stunde auf dem Messestand in Halle 6 – 310 statt. Kooperationspartner und Gerätehersteller wie die Firmen SICK oder COPA DATA konnten bereits als Fachexperten gewonnen werden.



Weitere Informationen sowie das Forumsprogramm unter http://versiondog.de/SPS_IPC_Drives_2016.html.



Halle 6, Stand 310

www.versiondog.de







http://www.versiondog.de/SPS_IPC_Drives_2016.html



AUVESY (Automated VErsioning Systems) ist ein mittelständisches deutsches Unterneh-men mit Sitz in Landau (Rheinland-Pfalz).

Mit versiondog hat AUVESY eine weltweit führende Lösung für das sichere Software- und Datenmanagement in der Automatisierungsbranche entwickelt.

Versionsmanagement, Versionskontrolle, SmartCompare Änderungserkennung, kontrol-lierter Datenzugang sowie Geräte Backups lassen sich leicht durchführen und Änderungen auch grafisch nachvollziehen. Es ist das perfekte System zur sicheren Speicherung produk-tionsrelevante Daten und zur Unterstützung des Instandhaltungspersonals, um Still-standszeiten und potentielle Risiken auf ein Minimum zu reduzieren. Im Falle eines Pro-duktionsausfalles lassen sich Gerätedaten durch „Fast Disaster Recovery“ wiederherstel-len.

versiondog unterstützt zudem Unternehmen, welche Vorgaben nach FDA oder ISO 900x erfüllen müssen, durch detailgenaue Dokumentation der Vorgänge und gestaltet das Au-dit auf diese Weise schnell und einfach.

Mit rund 60 Mitarbeitern und 15 internationalen Vertriebspartnern betreut AUVESY Kun-den aus sämtlichen Branchen in über 36 Ländern.

http://www.versiondog.de



AUVESY GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

AUVESY GmbH & Co KG

Fichtenstraße 38 B

76829 Landau in der Pfalz, Germany



Silke Glasstetter

PR & Marketing Manager

Tel. +49 6341 6810-450

Fax +49 6341 6810-311

E-Mail silke.glasstetter(at)auvesy.de



Web www.auvesy.de

www.versiondog.de



