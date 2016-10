Castrol entwickelt Öl zum Schutz bei Stop-&-go-Fahrten

Castrol, einer der führenden Schmierstoff-Hersteller der Welt, lanciert eine innovative Lösung für ein alltägliches Problem.

(firmenpresse) - Castrol, einer der führenden Schmierstoff-Hersteller der Welt, lanciert eine innovative Lösung für ein alltägliches Problem: Castrol MAGNATEC STOP-START. Das Motorenöl schützt Fahrzeuge vor Motorverschleiß durch Stop-and-Go-Fahrten.



Ob auf dem Schulweg, bei einer kurzen Fahrt zum Einkaufen oder während des Pendelns von und zur Arbeit bei starkem Verkehrsaufkommen: Ein durchschnittlicher Fahrer stoppt und startet sein Auto rund 18.000 mal pro Jahr[1]. Diese Leerlaufphasen im Verkehr sowie das Warten an Kreuzungen können zu Verschleißschäden am Motor führen.



Castrol MAGNATEC STOP-START wurde speziell zum Schutz gegen Schäden entwickelt, die durch Stop-&-go-Verkehr und häufiges Anfahren verursacht werden. Das Öl ist das Ergebnis innovativer Entwicklungsarbeit der Wissenschaftler und Ingenieure in den weltweiten Castrol Technologiezentren.



Intelligente Moleküle in Castrol MAGNATEC STOP-START haften an den kritischen Motorteilen und bilden einen sich selbst ständig regenerierenden Schutzfilm. Sobald Moleküle im Kampf gegen den Verschleiß entfernt werden, rücken andere an ihre Stelle und bauen den Schutzfilm sofort wieder auf. Die Moleküle helfen, besonders anfällige Motorkomponenten während der Stop-and-Go-Fahrten zu schützen.



Gareth Bracchi, Technologieexperte von Castrol, erklärt: „Nicht viele Menschen wissen, dass Stop-&-go-Fahrten zu einem zusätzlichen Verschleiß des Motors führen können. Es betrifft alle Autofahrer in verschiedensten Situationen: hohes Verkehrsaufkommen, schlechte Wetterbedingungen, Ampeln und Kreuzungen: sie alle führen regelmäßig dazu, dass Fahrten unterbrochen werden, indem sie erst verlangsamt werden, dann zum Stopp führen und danach ein erneutes Anfahren erfordern. Da der Straßenverkehr auf der ganzen Welt zunimmt, wird auch diese Art des Fahrens immer häufiger vorkommen.



Bei Castrol haben wir Tausende von Stunden im Labor verbracht und in Zusammenarbeit mit einer der größten Universitäten der Welt ein Motorenöl entwickelt, das Motorteile speziell gegen den Verschleiß durch Stop-&-go-Fahrten schützt.”





Jia Tan, Global Brand Director für Castrol MAGNATEC, erläutert: „Wir haben dieses Öl als Reaktion auf ein echtes Problem entwickelt, welches auf Straßen rund um den Globus auftritt. Castrol MAGNATEC STOP-START sorgt für den richtigen Motorschutz vom Start weg. Jedes Mal wieder.“



Um mehr über Castrol MAGNATEC STOP-START zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.Castrol.de



Castrol MAGNATEC STOP-START Index

Castrol, einer der führenden Motorenölhersteller der Welt, hat zusammen mit TomTom, einem der führenden Anbieter von Navigations- und standortbasierten Produkten und Dienstleistungen, Stopp-Start-Bedingungen in der ganzen Welt erforscht.



Der Castrol MAGNATEC STOP-START Index untersuchte die Verkehrsbedingungen in 50 wichtigen Städten rund um den Globus, darunter Nordamerika (New York), Australien (Sydney), Asien (Shanghai, Hongkong, Bangkok, Jakarta) und Europa (London, Istanbul). Der Index ermöglicht, die Fahrmuster in der Stadt zu verstehen und zeigt die Auswirkungen des Stop-&-Go-Verkehrs auf den Motor.



[1] Weltweiter Durchschnitt von 50 Städten, Castrol MAGNATEC STOP-START Index







Über Castrol

Ob auf der Rennstrecke oder auf der Straße: Castrol steht für fortschrittlichste Produkte und ist aus Sicht der Verbraucher die bekannteste und meistverwendete Schmierstoffmarke in Deutschland. Mit Niederlassungen in rund 70 Ländern und über 100 Vertretungen weltweit erfüllt Castrol die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Kunden, Verbrauchern und Partnern auf der ganzen Welt.



Castrol ist Innovations- und Technologieführer im Schmierstoffmarkt und bietet ein breites Sortiment an Motorenölen, Getriebeölen und Spezialprodukten für den Automobil-, Zweirad- und Nutzfahrzeugsektor sowie für Schifffahrt, Luftfahrt und Industrie. Die Marke steht für Power, Performance und Innovation. Grundlage dieser Attribute ist für viele Menschen der Motorsport, den Castrol seit Beginn der Rennhistorie von motorgetriebenen Fahrzeugen unterstützt. In Deutschland werden Castrol Produkte über Tankstellen, Pkw- und Lkw-Werkstätten, den Auto-Teilehandel so-wie viele weitere Verkaufsstellen für Motoren-, Getriebeöle und Schmierstoffspezialitäten vertrieben.



Bereits der Gründer von Castrol, C.C. Wakefield, hatte die Idee, möglichst eng mit den Motoren- und Getriebeexperten anderer Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Produkte und Schmierstofflösungen entwickeln zu können, die auf deren spezifische Anforderungen zugeschnitten waren. Heute ist Castrol strategischer Partner führender Automobilhersteller und Industrieunternehmen – mit weltweiter Präsenz.

Forschung und Entwicklung wird in enger Zusammenarbeit mit den OEM (Original Equipment Manufacturer), wissenschaftlichen und technischen Zentren und Universitäten in Laboratorien auf der ganzen Welt betrieben, um die Leistungsgrenzen moderner Schmierstofftechnologie immer wieder neu zu definieren.



Castrol gehört seit 2000 zur BP Gruppe - einem der größten integrierten global tätigen Energieunternehmen mit rund 90.000 Mitarbeitern weltweit.





Weitere Informationen zu Castrol finden Sie unter www.castrol.com/de



