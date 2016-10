Leading Spa am Tor in die Welt von Dolomiti Superski

(firmenpresse) - Nur die klingendsten Namen bringen Skifahrer mit dem Südtiroler Alpin Panorama Hotel Hubertus****s in Verbindung: Kronplatz, Alta Badia, Sella Ronda, Cortina, Sextner Dolomiten. Die Topskigebiete mit internationalem Ruf sind für Gäste des Wellnesshotels schnell und bequem zu erreichen. Zum Kronplatz, Südtirols Skiberg Nr. 1 mit über 120 Pistenkilometern und 32 Aufstiegsanlagen, sind es gar nur 500 Meter. Der Hotelshuttle des Hubertus verkehrt kostenlos zwischen Hotel und Talstation. Das Skigebiet Kronplatz wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als Testsieger 2016 in den Kategorien „Fünf-Sterne-Skigebiet“ und „Beste schwarze Abfahrt“ ausgezeichnet und ist Teil des Dolomiti Superski Karussells. Bequeme Niederflurbusse verkehren im 20-Minuten-Takt von und nach Alta Badia. Die Möglichkeiten für Skifahrer, Snowboarder und Freestyler sind beeindruckend. Alles andere, was einen exklusiven Wohlfühlurlaub ausmacht, übernimmt das Alpin Panorama Hotel Hubertus. Sein Winter-Aktivprogramm mit geführten Skiausflügen, Schneeschuh- und Winterwanderungen rundet das Wintererlebnis in den Dolomiten ab. Die Panoramalage des Leading Spa Resorts ist einzigartig. In den Panoramazimmern schlafen Urlauber vor einer riesigen Glasfront, die überwältigende Bergkulisse vor den Augen. Das Wellnessangebot verdient das Prädikat „erste Sahne“. Der neue 25 Meter lange outdoor Sky Pool schwebt frei zwischen Himmel und Erde. Fünf weitere Pools in- und outdoor (ganzjährig beheizt), der Alpenreych Park mit innovativen Außensaunen, attraktive Saunen im Vitalzentrum indoor und das Alpenreych SPA mit Behandlungen aus der ganzen Welt garantieren entspannende Stunden. Wer auch gern einmal im Hotel aktiv ist, der kommt zum Acquagym, Rückentraining und Workout oder trainiert im Fitness- und Gymnastikbereich mit Aussicht in die Natur. Ob eine kulinarische Weltreise, ein Abstecher in die Tiroler Berge oder ein italienischer Abend – die ¾-Wellnesspension verwöhnt feine Gaumen von früh bis spät. 300 verschiedene Weine – vor allem aus Südtirol aber auch nationale und internationale Klassiker – warten im Weinkeller darauf, entdeckt zu werden.





Für den Ski World Cup am Kronplatz am 24. Januar 2017 erhalten Gäste des Alpin Panorama Hotel Hubertus kostenlos Tickets für die begehrten Tribünenplätze!



Weiße Wochen (07.01.–04.02.17)

Leistungen: 7 Nächte inkl. ¾-Wellnesspension, 6-Tages-Skipass Dolomiti Superski, 6 Tage Top Class**** Testski und Skistöcke von Rent and Go, 1 Wellnessgutschein im Wert von 50 Euro für das Alpenreych SPA, 1 Hüttengaudi beim Chalet Hubertus, erlebnisreiches Aktivprogramm, „Hubertus-Zuckerl“ – Preis p. P.: 1.347 Euro



19.10.2016

Kommentare zur Pressemitteilung