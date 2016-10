"Wir machen dann mal richtig Licht!"

"Wir sind heller" LED Hallenstrahler MH SL mitüber 155 Lumen pro Watt

LED Hallenstrahler Serie MH SL mitüber 155 Lumen pro Watt vor

(firmenpresse) - Immer mehr Hallen - von der Montage- bis zur Lagerhalle - werden auf LED Hallenstrahler umgerüstet. Bei einem Neubau ist der Einsatz von LED Technik mittlerweile zum Standard geworden. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob LED Hallenstrahler eingesetzt werden sollen, sondern vielmehr welche. Also - was wird von einem LED Hallenstrahler erwartet?



Langlebigkeit

Die neuen Strahler sollen eine lange Lebensdauer besitzen. Einmal installiert muss die LED Technik über den Punkt hinaus zuverlässig arbeiten, an dem sich die Investition bezahlt gemacht hat. Das heißt lange über den ROI hinaus.

Auch die Wartung fällt in diese Kategorie. Hallenstrahler werden meist an unzugänglichen Orten montiert. Es kann sogar sein, dass für eine Wartung die Produktion angehalten werden muss. Lange Wartungsintervalle sind hier erforderlich und sparen bares Geld.



Neueste Technik

Eine Investition in LED Hallenstrahler wird anders bewertet als die Anschaffung von herkömmlichen Hallenstrahlern. Es geht heutzutage nicht nur um die Beleuchtung von Industriebetrieben. LED Hallenstrahler sind eine Investition in modernste Technik. Hier spielt nicht nur die LED und das Netzteil eine Rolle. Die Hallenstrahler müssen auch steuerbar sein und sich in einigen Fällen sogar in die Gebäudesteuerung integrieren. Die Programmierung der Beleuchtungsanlage gehört hier mit zur Inbetriebnahme.



Höchste Effizienz

Je effektiver die LED Energie in Licht umwandelt - das heißt je mehr Lumen pro Watt der Hallenstrahler erreicht, desto besser. Eine vorgegebene Beleuchtungsstärke kann so mit möglichst wenig Energie erreicht werden. Dabei muss allerdings die effektive Lichtausbeute des Strahlers gemessen werden. Die Lumen der LED sind hier zweitrangig. Durch die Konstruktion und speziell die Optik geht ein Teil des ausgestrahlten Lichtes verloren.



Die MH SL Serie von "Wir sind heller"

Mit der LED Hallenstrahler Serie MH SL erfüllt "Wir sind heller" alle Erwartungen an eine optimale Hallenbeleuchtung. Von der Zuverlässigkeit bis zur Steuerung lässt die Serie keine Wünsche offen.



Die neuen SL Module bringen effektiv über 155 Lumen pro Watt. Eine Effizienz, die für die energiesparende Hallenbeleuchtung neue Maßstäbe setzt.



Der Strahler bleibt aber durch die modulare Bauweise immer mit Vorgängerversionen kompatibel.

Weitere Informationen findet man unter http://www.wirsindheller.de/LED-Hallenstrahler-MH-Serie.191.0.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wirsindheller.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die WSH GmbH (www.wirsindheller.de) mit Firmensitz in Gummersbach hat sich auf Industriebeleuchtung und LED Beleuchtung mit modernster Technik spezialisiert. Dabei begleitet das Unternehmen den Kunden von der Ideenfindung, der Visualisierung des Beleuchtungskonzeptes über die Finanzierung bis zur Montage über kompetente Partner. Das Produktportfolio von Wir sind heller reicht von der LED Industriebeleuchtung (z.B. LED Hallenstrahler) über LED Außenbeleuchtung, LED Bürobeleuchtung bis zur LED Wohnraumbeleuchtung und Lichtsteuerungen. Wir sind heller bietet auch Leuchtenbau für Sonderlösungen und Kleinserien an.

Kompetente Beratung durch zertifizierte Fachplaner und eine perfekte Beleuchtungslösung für den Kunden gehören neben hochwertigen Produkten zur Strategie des Unternehmens. Dabei liegt besonders Augenmerk auf hervorragendem Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch.

Dies ist eine Pressemitteilung von

WSH GmbH Wir sind heller

PresseKontakt / Agentur:

WSH GmbH Wir sind heller

Jörg Hornisch

Dörspestraße 2

51702 Bergneustadt

presse(at)wirsindheller.de

02261 7897883

http://www.wirsindheller.de



Datum: 19.10.2016 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1414434

Anzahl Zeichen: 2606

Kontakt-Informationen:

Firma: WSH GmbH Wir sind heller

Ansprechpartner: Jörg Hornisch

Stadt: Bergneustadt

Telefon: 02261 7897883





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung