High in the sky

(firmenpresse) - Spektakulär, spettacolare, ein Gefühl von Schwerelosigkeit zwischen Himmel und Erde: Was ein echter Sky Pool ist, das zeigt das Alpin Panorama Hotel Hubertus****s in der Südtiroler Ferienregion Kronplatz. „Frei schwebend“ hebt sich der neue 25 Meter lange Luxuspool von der Hausfassade ab – oben nichts als das Himmelszelt, unten nichts als freier Raum. Keine sichtbaren Grenzen – nur durchsichtiges Glas umgibt das frische Bergquellwasser. Selbst ein Teil des Poolbodens lässt die Sicht nach unten frei. Grenzenlose Freiheit ist das, was Gäste des Alpin Panorama Hotel Hubertus in dem exklusiven neuen Sky Pool erfahren. Auch im Winter ist das Wasser 30 Grad warm. Mit dem Blick auf die glitzernden verschneiten Berge lassen sich Wellnessgenießer von dem neuen Pool-Erlebnis begeistern. Der neue Sky Pool, der seinem Namen mehr als gerecht wird, ist erneut ein Highlight in der einzigartigen Wellnesswelt des Südtiroler Belvita Leading Wellness Hotels. Nur wenige Spitzenhotels erfüllen die strengen Kriterien der Belvita Hotels und werden in deren Kreis aufgenommen. Das Alpin Panorama Hotel Hubertus zählt mit Recht dazu. Exklusiver Wellnessurlaub ist in dem ausgezeichneten Haus garantiert.



Outdoor-Wellness im tiefen Winter



Ja, das gibt es. 5.000 m² ist der Alpenreych Park des Alpin Panorama Hotel Hubertus groß. Dort, wo sich im Sommer die Sonnenanbeter an den zahlreichen Pools verwöhnen lassen, wird im Winter den Wellnessgästen warm ums Herz. Fünf beheizte Pools machen das Alpin Panorama Hotel Hubertus zu einem Badeparadies inmitten der verschneiten Landschaft. Erholungsuchende tauchen in die dampfenden Outdoorpools ein, atmen frische Winterluft und lassen das angenehm warme Wasser auf sich wirken. Im Dolomiten-Höhlen-Dampfbad im Park mit seinen alpinen Felsen hat es heiße 42 Grad. Das einmalige Dampferlebnis bietet puren Genuss für alle Sinne und Regeneration für Körper und Geist. Die Panorama-Außensauna gibt den Blick in den Schnee frei. In der Blockhaussauna werden professionelle Saunaaufgüsse durchgeführt. Die Outdoor-Feuerstelle im Nacktbereich untermalt das einmalige Ambiente des winterlichen Alpenreych Parks.





Vieles neu im Indoor-Spa



Das Indoor-Erlebnisbad des Alpin Panorama Hotel Hubertus ist neu gestaltet und ein wohltuender Relax-Platz für kalte Wintertage. Im neuen Vitalzentrum tanken Urlauber in der Kräutersauna, im Dampfbad, in der Infrarotkabine und den exklusiven Relaxoasen Kraft und Energie. Alpine, ayurvedische und traditionelle Entspannungsbehandlungen entfalten im Alpenreych SPA ihre Wirkung. Im Reich der Lujanta „schweben“ Wellnessgäste nach den Wohlfühlbehandlungen bei einer köstlichen Tasse Tee der vollkommenen Entspannung entgegen.



Relaxen an der Skipiste



In nächster Nähe des Alpin Panorama Hotel Hubertus erleben Winterbegeisterte das Skigebiet Kronplatz mit 120 Pistenkilometern. Die Hotelguides begleiten ihre Gäste zu den spannendsten Skiabfahrten und zeigen ihnen bei geführten Schneeschuhwanderungen, Winterausflügen und Rodelpartien die beeindruckende Naturkulisse der Dolomiten (UNESCO-Weltnaturerbe).



Happy Skiing (11.–22.12.16)

Leistungen: 4 Nächte (Anreise am Sonntag), ¾-Wellnesspension, 3-Tages-Skipass Kronplatz, Wellnessgutschein im Wert von 50 Euro für das Alpenreych SPA, erlebnisreiches Aktivprogramm, „Hubertus-Zuckerl“ – Preis p. P.: ab 661 Euro



Winter-Wander-Wellnesswochen (14.01.–04.02.17, 04.–25.03.17)

Leistungen: 7 Nächte, ¾-Wellnesspension, 1 begleitete Motorschlittenfahrt mit Rodelpartie bei den Drei Zinnen, 3 geführte Winterwanderungen, 1 Wellnessgutschein im Wert von 100 Euro für das Alpenreych SPA, 1 Stick mit den Fotos der Wanderwoche, erlebnisreiches Aktivprogramm, „Hubertus-Zuckerl“ – Preis p. P.: ab 1.080 Euro



3.713 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hotel-hubertus.com



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Alpin Panorama Hotel Hubertus****S

Alpenhotel Hubertus KG d. Gasser Christian & Co

Furkelstraße 5

I-39030 Geiselsberg – Olang

Tel.: +39 0474 592 104

E-Mail: info(at)hotel-hubertus.com

www.hotel-hubertus.com

PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at

Datum: 19.10.2016 - 16:47

Sprache: Deutsch

News-ID 1414438

Anzahl Zeichen: 3937

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung