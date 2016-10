Frost & Sullivan verleiht Leadership Award an Radware

Frost & Sullivan hat Radware mit dem Product Line Strategy Leadership Award für die Bekämpfung von DDoS-Attacken ausgezeichnet.

(firmenpresse) - Diesen Award verleiht das Unternehmen Herstellern, deren Produktportfolio die gesamte Breite der Anforderungen in ihrem Markt abdeckt. Kriterien sind das Maß, in dem die Produktlinie die Kundenanforderungen erfüllt, der Wert der Produkte für die Kunden und ein wachsender Marktanteil.



"Radware zeichnet sich aus durch sein breites Angebot an Lösungen zur Bekämpfung und Mitigation von DDoS-Attacken, das sowohl On-Premise-Systeme als auch einen Cloud-basierten Service sowie ergänzende Sicherheitsprodukte wie eine Web Application Firewall umfasst", sagt Chris Rodriguez, Senior Industry Analyst bei Frost & Sullivan. "Diese Produktlinie deckt die Anforderungen einer Vielzahl von Unternehmen ab." Auch die flexible Lizensierung der AMS-Angebote von Radware, die einfache Upgrades und damit skalierbare Performance ermöglicht und so Investitionen reduzieren kann, spielte laut Rodriguez bei der Auszeichnung eine Rolle.



Radwares umfassendes Attack Mitigation System (AMS) basiert auf einem Set patentierter Technologien zur Bekämpfung aktuellster Cyber-Attacken. Es umfasst verschiedene marktführende Lösungen:



? On-Premise-Systeme: Sie bieten Schutz vor DDoS-Attacken durch verhaltensbasierte und SSL-basierte DDoS-Erkennung in Echtzeit. Sie verhindern Ausfallzeiten von Netzwerk und Anwendungen, die Ausnutzung von Schwachstellen in Applikationen, die Ausbreitung von Malware, Informationsdiebstahl und andere populäre Angriffe.



? Hybrider Cloud Service: Bei volumetrischen Attacken, die die Internetverbindung des Opfers zu saturieren drohen, wird der Verkehr auf Cloud-basierte Scrubbing Center umgeleitet. Dies ermöglicht einen sanften Übergang zwischen verschiedenen Bekämpfungsmethoden mit sofortigem Schutz und ohne Unterbrechung der Abwehrmaßnahmen.



? Web Application Firewall: Als On-Premise-Lösung oder als Cloud Service gewährleistet die WAF die schnelle, zuverlässige und sichere Verfügbarkeit kritischer Web-Anwendungen. Sie ermöglicht PCI Compliance, verhindert Datendiebstahl und -manipulation und schützt sensitive Kundendaten. Zudem reduziert sie das Risiko einer Organisation, dass ihre Infrastruktur genutzt wird, um andere zu attackieren.





? DDoS Mitigation Service: Das Emergency Response Team (ERT) von Radware steht bei laufenden Angriffen rund um die Uhr zur Verfügung, um die Attacke aktiv zu bekämpfen. Das ERT verfügt über die Expertise und die Erfahrung, die zur Bekämpfung lang andauernder Multivektor-Angriffe benötigt werden. Diese Erfahrung hat auch zur Entwicklung von Best Practices geführt, mit denen sich nahezu beliebige Angriffe bekämpfen lassen.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.radware.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Radware (NASDAQ: RDWR) ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Anwendungssicherheit und -bereitstellung in virtuellen und Cloud-Rechenzentren sowie in Software Defined Data Centers. Sein preisgekröntes Lösungsangebot ermöglicht volle Ausfallsicherheit für geschäftskritische Anwendungen sowie ein Höchstmaß an IT-Effizienz und Business-Flexibilität. Radwares Lösungen sind weltweit bei über 10.000 Unternehmen im Einsatz. Dort sorgen sie dafür, dass sich Unternehmen schnell an Marktbedürfnisse anpassen können, ihre Business Continuity sowie maximale Produktivität sichern und zugleich die Kosten niedrig halten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Radware GmbH

Leseranfragen:

Sendlinger Str. 24, 80331 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.10.2016 - 16:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1414440

Anzahl Zeichen: 2831

Kontakt-Informationen:

Firma: Radware GmbH

Ansprechpartner: Achim Heinze

Stadt: München

Telefon: +49 89 800 77-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.