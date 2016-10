Der richtige Beschlag macht's aus - alles über Möbelbeschläge

Wenn es um Möbelbeschläge geht, geraten viele Heimwerker und Hausbesitzer ins Rätseln. Welche Arten von Beschläge es gibt und wofür sie verwendet werden erfahren Sie hier.

Möbelbeschläge von heimwerkertools.com - wählen Sie aus unserem Sortiment!

(firmenpresse) - Angefangen bei Scharnieren und Türbändern über Türbeschläge bis hin zu Verbindungsbeschlägen wie Winkelverbinder oder Excenterverbinder sorgen Möbelbeschläge immer wieder aufs Neue für große Verwirrung. Hinter dem Begriff Beschlag verbirgt sich eine enorme Vielfalt von Bauteilen, die in Möbeln, Türen und Fenstern oder auf dem Bau zum Einsatz kommen. Beschläge dienen dabei meist als Verbindungselemente oder zum Schutz besonders beanspruchter Stellen. Und bis heute sind Möbelbeschläge eine Spielwiese für Designer. Das zeigt sich auch deutlich im angebotenen Sortiment, wo neben rein funktionalen Bauteilen eine Vielzahl von Designerbeschläge für jeden Geschmack zu finden ist.



Grundsätzlich sollte man die grobe Unterscheidung von Scharnieren, Türbeschlägen und Verbindungsbeschlägen kennen. Scharniere sind bewegliche Verbindungen zweier Bauteile. Sie werden an Fenstern, Türen, Deckeln oder Klappen angebracht, um bestimmte Bewegungsvorgänge wie etwa das Öffnen oder Schließen einer Klappe zu ermöglichen. Unter Türbeschlägen versteht man die Türklinke - also den Türgriff bzw. den Drücker - und die Fassung für das Türschloss. Natürlich gibt es auch im Bereich der Türbeschläge ein breites Angebot unterschiedlichster Aufmachungen.



Verbindungsbeschläge hingegen halten einzelne Teile von Möbeln zusammen oder stabilisieren diese. Sie bieten gegenüber anderen Montagetechniken wie z.B. dem Verleimen einen bedeutenden Vorteil: durch Verbindungsbeschläge hergestellte Verbindungen können jederzeit wieder gelöst werden und die Möbel einfach wieder demontiert werden. Was das Material von Möbelbeschlägen betrifft, findet man vor allem Beschläge aus Metall oder Kunststoff im Sortiment namhafter Hersteller. Doch auch hier ist die Materialvielfalt genauso wie die Optik entsprechend groß, je nachdem, ob ein Beschlag rein seiner Funktion nachkommen soll oder ob sich Designer in Form und Farbe austoben.



Eine große Auswahl an Möbelbeschlägen im Trend der Zeit finden man zum Beispiel im Onlineshop für Beschläge und Möbelbeschläge auf https://www.heimwerkertools.com/ des österreichischen Anbieters HEIMWERKERTOOLS.COM. Hier hat man sich auf Beschläge, Beleuchtung und Schrankausstattungen spezialisiert und bietet jede Menge Auswahl im übersichtlichen Online Shop. Interessierte können sich auf der Website www.heimwerkertools.com ein Bild davon machen.









http://www.heimwerkertools.com



Unser Sortiment umfasst an die 20.000 verschiedene Beschläge, die wir jederzeit prompt ab Lager ausliefern können. Unser Onlinesortiment werden wir für Sie jeden Tag erweitern. Der Versand unserer Produkte erfolgt durch die österreichische Post oder DPD Deutschland.



Wir beziehen ausschließlich Fachhandelsprodukte von der Industrie wie zum Beispiel Blum Beschläge, Grudke Metallwerkstatt, Wagner Feinsprühsysteme, Hoppe Türgriffe, Goll Türdichtungen, Hilber Beschläge, Simonswerk Türbänder, Stanley Werkzeuge, Apolo MEA Schrauben, Häfele Beschläge, Geze Türschließer, Siro Möbelgriffe, Kesseböhmer Gasdruckfedern, Kesseböhmer Hochklappbeschläge und Häfele Möbelbeschläge.



HEIMWERKERTOOLS.COM

Gmundnerstraße 99, 4840 Vöcklabruck

19.10.2016

Firma: HEIMWERKERTOOLS.COM

Ansprechpartner: Gerald Schneider

Stadt: Vöcklabruck

Telefon: 0043 (0) 660-524 62 37



