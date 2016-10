Gut. Besser. Magnumflasche.

(firmenpresse) - Balingen, 19.10.2016. Weine in Magnumflaschen sind beliebt. Ob als Geschenk oder für den eigenen Genuss mit Freunden und Familie. Und bei Sammlern und Weinliebhabern sind diese Großformate weitaus am beliebtesten. Doch woher kommt es, dass Magnumflaschen als Elitäres und Teures wahrgenommen werden? "Zum Einen weil sie auf die Literzahl gerechnet teurer sind, als z.B.eine handelsübliche 0,75 Liter Flasche und zum Anderen weil die Herstellung einer Großflasche deutlich mehr kostet." berichtet Hardy Conzelmann, Inhaber des Onlineshops www.lieblings-weine.de (https://lieblings-weine.de). "Vor allem bei besonderen gesellschaftlichen Anlässen erfreuen sich die Sonderformate immer größerer Beliebtheit - hier warten Gastgeber z.B. gerne mit einer riesigen Champagnerflasche auf. Natürlich löst der Anblick einer übergroßen Flasche eine zusätzliche Begeisterung beim Betrachter aus. Gerne werden Magnums als repräsentatives Geschenk überreicht. Das wirkt edel, da diese in der Regel mit Korken verschlossen und in exklusiven Holzkisten geliefert werden."



Doch neben all diesen optischen und dekorativen Aspekten hat die Magnumabfüllung einen praktischen Vorteil gegenüber Normalabfüllungen: das bessere Alterungsverhalten eines Weines oder Champagners. Je größer das Volumen in einer Flasche, desto langsamer laufen die Reifeprozesse ab - die Weine reifen wesentlich gleichmäßiger und harmonischer. Unter allen Flaschengrößen gilt aus diesem Grund die Magnumflasche als beste Wahl zur längeren Lagerung eines Weines oder Champagners. Wissenschaftler haben mittlerweile bewiesen, dass der gleiche Inhalt nach der Lagerung unter gleichen Bedingungen aus Großflaschen frischer und klarer schmeckt als aus einer Normalflasche mit 0,75 l. Daher werden die besten und exklusivsten Weine und Jahrgänge in die Großformate abgefüllt.



Aber Magnum ist nicht gleich Magnum (https://lieblings-weine.de/produkt-kategorie/magnum-co/). Leider sind die Bezeichnungen bezüglich der Füllmengen nicht einheitlich verwendet - die Nomenklatur der Champagne weicht teilweise von jener des Bordelais ab. Nach der Normalflasche (0,75 l) stellt die Magnum-Flasche (1,5 l) die nächste Größe dar. Mit 3 Litern Fassungsvermögen ist die Jeroboam-Flasche (Doppelmagnum genannt) die nächste Größe. Die nächsten Bezeichnungen lauten: Rehoboam (4,5 oder 5 l), Methusalem (6 l) und Imperiale (6,4 l; Bordeaux). Eher seltene und teure Exoten sind: Salmanazar (9 l), Balthazar (12 l), Nebukadnezar (15 l) und Goliath (18 l).





"Magnums sind außergewöhnlich und zum Teil ein kostspieliges Vergnügen. Die international gefragtesten Tropfen erzielen auf dem Markt wahre Fantasiepreise. Die Preise belaufen sich auf ca. 40 Euro pro Flasche (für die billigsten Exemplare) bis hin zu mehreren tausend Euro für die teureren Weine von renommierten Weingütern. Nach oben sind die Grenzen übrigens offen - je nach Jahrgang und Weingut. Wir empfehlen unseren Kunden sich einmal auf das Abenteuer Magnum einzulassen. In der Regel sind alle begeistert und teilen unsere Meinung, dass der Verzehr einer Magnumflasche ein besonderes Genusserlebnis auf höchstem Niveau ist."





Zeitgeist Arena GmbH ist eine Werbeagentur aus Balingen, Zollernalbkreis mit Schwerpunkt Internetmarketing, Public Relations, Social Media, SEO und Webdesign für mittelständische Unternehmen. Weiterhin betriebt die Firma seit 2005 einen stationären Weinhandel mit internationalen Spitzenweinen in 72336 Balingen. Seit 2010 werden die Weine auch online über das Portal www.lieblings-weine.de angeboten.

