Heinz von Heiden ist Service-Champion 2016 der Massivhausanbieter

Als Nummer 1 der Massivhausanbieter konnte Heinz von Heiden sich auf den Silber-Medaillen- Rang verbessern

(firmenpresse) - Unsere Kunden haben es erneut bestätigt: Heinz von Heiden ist Service-Champion 2016 und schafft aus Kundensicht einen SILBER-Medaillen-Rang im Gesamtranking. Darüber hinaus ist Heinz von Heiden erneut die Nr. 1 der Massivhausanbieter.



"Wie schön, dass wir uns in der Bewertung unserer Kunden sogar noch verbessern konnten. Der diesjährige Silber-Medaillen-Rang ist eine Bestätigung für unsere Arbeit. Wir haben die Auszeichnung im vergangenen Jahr als Ansporn gesehen, um uns weiter zu verbessern - wir sind stolz zu sehen, dass uns das augenscheinlich gelungen ist", sagt Heinz von Heiden-Geschäftsführer Andreas Klaß.



Als eines der erfolgreichsten Massivhausbauunternehmen Deutschlands hat Heinz von Heiden bereits über 45.000 Häuser gebaut. Das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 85-jähriges Bestehen feiert, ist spezialisiert auf den Bau von massiven Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Dienstleistung rund ums Bauen - vom ersten Angebot, über die Planung und Realisierung des Hauses bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe an den Bauherrn. Dabei realisiert Heinz von Heiden individuelle Wohnträume zu einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis.



Bei den diesjährigen Service-Champions stehen mehr als 2.600 Unternehmen und über 300 Branchen auf dem Kundenprüfstand. Die ServiceValue GmbH hat zum sechsten Mal in Folge Deutschlands größtes Service-Ranking im Rahmen der "Service-Champions" ermittelt. Diese Ermittlung erfolgt ausschließlich über Kundenurteile und wird in Kooperation mit DIE WELT und der Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführt.



Weitere Informationen zur Pressemeldung " Service-Champions 2016 (https://blogheinzvonheiden.wordpress.com/2016/10/18/service-champions-2016/)"



http://www.heinzvonheiden.de/aktuelles/service-champions-2016-615/



zu finden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.heinzvonheiden.de/



Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

Heinz von Heiden ist einer der führenden Massivhaushersteller Deutschlands und hat bis heute bereits 45.000 Häuser gebaut. Das Unternehmen steht für maßgeschneiderte System-Architektur, technische Innovationen und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Angebot umfasst die gesamte Dienstleistung rund ums Bauen - vom Bau über die komplette Einrichtung des Hauses bis hin zur Übergabe. Heinz von Heiden bietet mit über 5.000 m² Ausstellungsfläche in seinen KompetenzCentren und 40 Musterhäusern, diversen Stadtbüros sowie über 350 Vertriebspartnern bundesweit und in der Schweiz Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau. Die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser ist eine Tochter der Mensching Holding GmbH und Hauptsponsor des Bundesligisten Hannover 96.

Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser
Abteilung Presse

Abteilung Presse

Chromstraße 12

30916 Isernhagen HB

c.krause(at)heinzvonheiden.de

+49 (0) 511-7284-0

http://www.heinzvonheiden.de/



Firma: Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

Ansprechpartner: Abteilung Presse

Stadt: Isernhagen HB

Telefon: +49 (0) 511-7284-0





