Dell nimmt führende Systemintegratoren in sein IoT-Partnerprogramm auf

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 19. Oktober 2016 – Dell hat jetzt auch Systemintegratoren in sein Internet-of-Things-Partnerprogramm (www.delliotpartners.com) aufgenommen, dem bereits mehr als 50 unabhängige Software-Hersteller angehören. Zu den neuen Partnern zählen Action Point (http://action-point.com/IoT), Datatrend Technologies (http://datatrend.com), L&T Technology Services (www.lnttechservices.com) und Mobiliya (www.mobiliya.com).



Die Erweiterung des Partnerprogramms dient dem Ziel, ein ganzheitliches Ökosystem von IoT-Lösungen für sämtliche Branchen aufzubauen – von der Energiewirtschaft über die Fertigungsindustrie bis hin zum Transportwesen. Mit dem Beitritt der Systemintegratoren (SIs) haben Unternehmen jetzt eine breitere Auswahl an Partnern, die ihnen dabei helfen können, sich in der fragmentierten IoT-Landschaft zu orientieren, die richtigen Lösungen für ihre Anforderungen zu finden und Projekte von Machbarkeitsanalysen bis hin zur verlässlichen Implementierung umzusetzen.



„Wir freuen uns, Unternehmen ein umfassendes IoT-Ökosystem anbieten zu können, das ihnen hilft, innovative Ideen vom Konzept bis zur Umsetzung zu entwickeln“, betont Jeff Brown, Vice President, Global IoT und Embedded PC Sales, Dell EMC, Global OEM Solutions. „Die Aufnahme der SIs überbrückt die Kluft zwischen IT und OT und macht das Internet of Things zu einer profitablen Marktrealität.“



Laut einer Enterprise-IoT-Umfrage von TECHnalysis Research (1) wollen viele Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, mit System- und Operationsintegratoren zusammenarbeiten, die auf das IoT spezialisiert sind. Dells kontinuierlicher Ausbau des IoT-Partnerprogramms soll Unternehmen ein breites Spektrum an branchenspezifischen Kompetenzen in Verbindung mit den weltweit führenden Technologien von Dell bieten.



Das Programm kombiniert ein globales, mehrstufiges Netzwerk (Executive/Premier, Associate/Preferred, Registered) aus erfahrenen Technologieanbietern einschließlich Systemintegratoren, unabhängiger Software- und Hardwarehersteller. Sie werden von Dells breitem Portfolio an IoT-Produkten (2) unterstützt, mit denen Unternehmen modernste IoT-Lösungen entwickeln, implementieren und betreiben können. Partner profitieren durch die Teilnahme am Dell-IoT-Solutions-Partnerprogramm unter anderem von:





• verbesserter Marktkenntnis durch einen renommierten und weltweit führenden Technologieanbieter;



• Zugriff auf ein zuverlässiges Produktportfolio, einschließlich gezielt entwickelter, intelligenter Edge-Gateways, Embedded-PCs, Sicherheits- und Verwaltungs-Werkzeugen, Rechenzentrums- und Cloud-Infrastrukturen;



• Chancen auf ein inkrementelles und beschleunigtes Geschäftswachstum durch Dells mehrstufiges Partnerprogramm.





Zitate



„Dell ist unserer Ansicht nach weltweit der einzige Technologiepartner mit umfassenden IoT-optimierten Lösungen, angefangen beim IoT-Device über das Rechenzentrum bis hin zur Cloud“, betont Ivan O’Connor, Head of IoT von Action Point. „Der klare Fokus von Dell auf eine Führungsrolle beim IoT verschafft uns als IoT-Systemintegrator und langjährigen Dell-Partner den Wettbewerbsvorteil, modernste IoT-Lösungen entwickeln und so das Geschäft unserer Kunden transformieren zu können.“



„Datatrend freut sich, gemeinsam mit Dells IoT-Partnern Produkteinführungen zu beschleunigen und eine reibungslose Implementierung von IoT-Lösungen (3) zu ermöglichen – einschließlich einer durchgängigen IT-Infrastrukturintegration, Konnektivität und Geräteinstallation vom Rechenzentrum bis hin zur Peripherie des Netzwerks“, erklärt Charlie Cox, President, Datatrend Technologies (4).



„Unsere Partnerschaft mit Dell trägt dazu bei, IoT-Lösungen für Unternehmen weltweit zu entwickeln, die innovativ sind, faszinierende Kundenerlebnisse schaffen und neue Einnahmequellen erschließen. Wir haben über 30 Forschungs- und Entwicklungslabors, die sich auf intelligente Produktgestaltung, Geräte- und Cloud-Sicherheit, Sensorik und fortschrittliche Datenanalytik spezialisiert haben“, betont Amit Chadha, Chief Sales Officer und Full Time Director bei L&T Technology Services. „Die gemeinsame Herangehensweise mit Dell ist einfach zu erklären – baue auf den vorhandenen Geräten und Systemen auf und mache sie intelligent, sicher und interoperabel. Die Möglichkeiten, die wir zusammen für das gesamte Technologie-Ökosystem schaffen können, sind grenzenlos.“



„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dell im Rahmen des IoT-Solutions-Partnerprogramms. Das IoT braucht solide Lösungen über das gesamte Technologie-Spektrum hinweg, deshalb sind solche Partnerschaften unglaublich wichtig", erklärt Krish Kupathil, CEO von Mobiliya (www.mobiliya.com). „Für IoT-Vorhaben bietet Mobiliya seine Expertise in Sachen D2C-Systemintegration und ein umfassendes Wissen über IoT-Protokolle und IoT-Sicherheit an. Die vereinten Kompetenzen beider Unternehmen bieten Kunden aus verschiedenen Branchen einen signifikanten Mehrwert.“





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Dell EMC



Dell EMC (www.dellemc.com) ist Teil der Unternehmensfamilie Dell Technologies (www.delltechnologies.com) und ermöglicht es Organisationen, ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenter Infrastrukturen, Server, Speichersysteme und Datensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren und zu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eine verlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungen zukunftsfähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, einschließlich 98% der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMC und das branchenweit umfangreichste und innovativste Portfolio - vom Client über Lösungen für das Rechenzentrum bis in die Cloud.





Über Dell Internet of Things



Dell wählt einen pragmatischen Ansatz für das Internet der Dinge (IoT), der auf vorhandenen Geräten und Daten aufbaut und so die bereits getätigten Technologieinvestitionen für schnelle und sichere analytische Maßnahmen nutzt. Mit einem umfassenden Lösungsportfolio, das Edge-Gateways und leistungsstarke Analysetools enthält, reduziert Dell die Komplexität, senkt das Risiko und erhöht die Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von IoT-Vorhaben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dell.com/en-us/work/learn/internet-of-things-solutions. Folgen Sie uns unter (at)Dell (https://twitter.com/Dell?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) auf Twitter und Dell Internet der Dinge (https://www.linkedin.com/company/dell-internet-of-things) auf LinkedIn.





Dell EMC World



Dell EMC World 2016 vom 18. bis 20. Oktober 2016 (www.dellworld.com). Das wichtigste Dell EMC Event des Jahres bringt IT- und Business-Verantwortliche zusammen, um Ideen auszutauschen und gemeinsam bessere Perspektiven für Unternehmen zu schaffen. Interessenten können sich unter dellworld.com/register registrieren oder der Veranstaltung unter #DellWorld auf Twitter folgen.



Kommentare zur Pressemitteilung