Zum Jahreswechsel einfach mal abtauchen: Romantik pur im Badezuber

Wer eine besondere Idee für den gemütlichen oder romantischen Silvesterabend zu Hause sucht, der sollte am besten in einem Badezuber Platz nehmen.

Der Badezuber von ISIDOR - Badespaß und Romantik pur!

(firmenpresse) - Jedes Jahr zur selben Zeit quälen sich viele Menschen mit der Frage, wie man den Silvesterabend am besten verbringen könnte. Nach einer meist hektischen Adventszeit, stressigen Weihnachtseinkäufen und verplanten Feiertagen mit etlichen Familientreffen reicht es vielen zu Silvester. Oft wünscht man sich einfach Ruhe und Gemütlichkeit und einen stressfreien Rutsch ins Neue Jahr. Am liebsten einfach von zu Hause aus.



Doch nur schönes Essen und nach dem Feuerwerk zu Bett zu gehen ist auch wieder zu wenig. Eine besonders tolle Idee, die genau den Mittelweg einschlägt, ist ein Silvesterabend in einem Badezuber oder einer Holzbadewanne. Dieser dient nicht nur als Tauchbecken, Relaxpool oder kleine Partyzone - der beheizbare Hingucker für zu Hause kann viel mehr. Gerade im Winter sehnt sich unser Körper nach Wärme und wir können im Wasser sehr gut entspannen. Muskeln lockern sich im warmen Nass, Schmerzen und Verspannungen lassen nach. Wir können die Seele baumeln lassen und der Stress fällt wie von alleine von uns ab. Dabei dem Schneetreiben zuzusehen oder eben vom Badezuber aus das Feuerwerk zu Silvester zu bestaunen, ist etwas ganz Spezielles.



Nicht nur für Frischverliebte und Romantiker bietet es sich an, im warmen Wasser bei Kerzenschein zu plantschen und dabei das ein oder andere Gläschen Sekt oder gar Champagner zu genießen. Der Aufwand für solch einen Silvesterabend ist dabei ausgesprochen gering: der Badezuber muss lediglich mit Wasser befüllt und das Wasser rechtzeitig beheizt werden, damit es richtig schön heiß ist. Ein paar Kerzen sorgen für romantische Stimmung. Gläser und Sekt sind schnell bereit gestellt und ein paar belegte Brote sofort beim Supermarkt oder Feinkostladen ums Eck organisiert.



Abtauchen zum Jahreswechsel: eine wahrlich angenehme und ausgesprochen ausgefallene Idee, den Silvesterabend gemütlich und stressfrei von zu Hause aus zu genießen. Bei dieser schönen Atmosphäre und dem kuscheligen Ambiente steht einem guten Rutsch ins Neue Jahr so gut wie nichts mehr im Wege! Ein großes Sortiment an unterschiedlichen Bade- und Tauchzubern finden Interessierte auf badezuber.isidor.eu.









http://https://www.isidor.eu



Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.



Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.



Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.



Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.



Isidor GmbH und Co KG

Münstersche Straße 11, 14772 Brandenburg an der Havel

Firma: Isidor GmbH und Co KG

Ansprechpartner: Frank Westphal

Stadt: Brandenburg an der Havel

Telefon: 0049-800-5474367



