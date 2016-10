Dr. Werner Wolf beteiligt sich an Schlaf-Spezialist Infrasonics

(firmenpresse) - Der bisherige Sprecher Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe GmbH, Dr. Werner Wolf, steigt ins Geschäft mit der Regeneration ein. Zum 30. September ist er als Gesellschafter der Infrasonics GmbH aus Köln geführt.



„Ich bin eigentlich gelernter Psychologe, dieser Bereich fasziniert mich deshalb schon seit langem“, so der 60jährige Vermarktungsexperte. „Schlaf und Regeneration werden in den nächsten 10 Jahren zu den wichtigsten Gesundheitsgütern gehören. Infrasonics ist ein junges Unternehmen, das sich strategisch sehr geschickt in diesem aufkommenden Schlaf-Markt vorpositioniert hat. Es besitzt sowohl eigene innovative Technologien, gleichzeitig aber auch das Know-How für den sehr komplexen Schlafmarkt“. Er freue sich, seine Vermarktungsexpertise sowie sein Netzwerk in die weitere Entwicklung des Unternehmens einzubringen.



Für Infrasonics Geschäftsführer Jérôme Lavrut ist der neue Gesellschafter ein strategischer Meilenstein. „Dr. Wolf bringt Kompetenzen in das Unternehmen, die uns entscheidend helfen, unsere einzigartigen Produkte und Dienstleistungen in einem sich dynamisch ändernden Schlafmarkt klar zu positionieren. Wir wollen in den nächsten 3 Jahren zentraler Ansprechpartner für Millionen Menschen werden, die mit ihren Schlafproblemen bisher durch das Versorgungsraster von Kassen und Medizinern gefallen sind“, so Lavrut.



Dr. Werner Wolf ist promovierter Psychologe und war mehr als 25 Jahre in geschäftsführenden Positionen großer Lebensmittelunternehmen tätig. Darüber hinaus vertrat er die Lebensmittelwirtschaft unter anderem als Präsident des Bundesverbandes für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde. Dem Standort Köln ist er besonders verbunden durch seine Leidenschaft für den 1. FC Köln, dem er als Mitglied des Beirats verbunden ist.







Die Infrasonics GmbH mit Sitz in Köln entwickelt Neurostimulationstechnologien im Bereich Schlaf und Regeneration für die private Anwendung zu Hause sowie für Kliniken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen als erster Gesundheitsvorsorgemaßnahmen zum Thema Schlaf für Unternehmen und Kassen.

