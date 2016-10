ZDF-Programmänderung ab Woche 44/2016

(ots) - Woche 44/16



Mi., 2.11.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



19.20 UEFA Champions League Magazin (HD/UT/ Dolby digital

5.1)

Moderation: Jochen Breyer

Experte: Oliver Kahn



u.a. Zusammenfassung vom Vortag

Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow

oder

PSV Eindhoven - FC Bayern München



____________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



20.25 UEFA Champions League (fub/AD/HD/UT/ Dolby digital 5.1)

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon

Gruppenphase, 4. Spieltag

Übertragung aus dem BVB Stadion Dortmund

Reporter: Martin Schneider

Moderation: Jochen Breyer

Experte: Oliver Kahn



In der Halbzeitpause:



gegen 21.30 heute-journal (HD/UT) Wetter

Moderation: Marietta Slomka



anschl.

Zusammenfassungen weiterer Spiele

u.a.

Tottenham Hotspur - Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow

PSV Eindhoven - FC Bayern München



___________________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.00 UEFA Champions League (VPS 1.15/(fub/AD/HD/ Dolby digital

5.1)

Borussia Dortmund - Sporting Lissabon

Gruppenphase, 4. Spieltag

(von 20.25 Uhr)

Reporter: Martin Schneider

Deutschland 2016



Woche 46/16



Do., 17.11.



20.15 Neue Folgen

Die Bergretter

Achillesferse

Bitte Änderung und Reihenfolge beachten:

Musik: Tim Stanzel, Eike Hosenfeld



Bitte streichen: Moritz Denis



Woche 47/16



Do., 24.11.





20.15 Die Bergretter

Tabula rasa

Bitte Änderung und Reihenfolge beachten:

Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel



Bitte streichen: Moritz Denis



Sa. 26.11.



20.15 Der Samstagskrimi

Helen Dorn

Bitte Ergänzung bei Rollen & Darstellern beachten:

Wachmann Strauch Thorsten Merten



So., 27.11.



0.00 Precht

Bitte Korrektur beachten:

Herrschaft der Zahlen - Ist alles vermessbar?



Woche 48/16



Do., 1.12.



20.15 Die Bergretter

Hannibal

Bitte Änderung und Reihenfolge beachten:

Musik: Eike Hosenfeld, Tim Stanzel



Bitte streichen: Moritz Denis







