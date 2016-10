Positive US-Phase-III Daten zeigen Effizienz von PLENVU(TM) (NER1006), eine PEG-basierte Darmreinigungslösung mit niedrigem Volumen

(ots) -



Norgine B.V. präsentierte heute positive Phase-III-Daten von der

in den USA durchgeführten NOCT-Studie, bei der die

Darmreinigungswirksamkeit von PLENVU(TM) (NER1006) mit der

Trisulfat-Darmreinigungslösung (SUPREP®) bei Patienten, die eine

Darmspiegelung machen lassen, verglichen wurde. Die Studie erreiche

ihre primären Endpunkte und zeigte, dass bei der Vergabe 2 Mal am Tag

die Darmreinigungswirksamkeit von PLENVU(TM) nicht unterlegen war.

Darüber hinaus erreichte es eine "Exzellent plus

Gute"-Reinigungswirksamkeit im aufsteigenden Dickdarm.[1]



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130829/633895-a )



Diese Daten wurden auf der United European Gastroenterology Week

(UEGW) 2016 vorgestellt.



PLENVU(TM) wurde für die allgemeine Darmreinigung bei Erwachsenen

entwickelt, wobei der Fokus auf der Reinigung des aufsteigenden

Dickdarms liegt. Die effektive Darmvorbereitung ist ein wichtiger

Faktor für eine erfolgreiche Darmspiegelung und für die Erkennung von

Polypen oder Adenomen. Die Sichtbarmachung des aufsteigenden

Dickdarms ist so wichtig, da Adenome und Polypen in diesem Bereich

oftmals schwerer zu sehen sind als in anderen Bereichen des

Dickdarms.[2]



PLENVU(TM) zeigte bei einer aufgeteilten Dosierung ein akzeptables

Sicherheitsprofil.



Zum klinischen Phase-III-Programm von PLENVU(TM) gehören

randomisierte, parallele Gruppen-Studien, die an mehrere Zentren

durchgeführt wurden: NOCT, MORA und DAYB.



In den USA ist Dickdarmkrebs die viert häufigste Ursache für

krebsbedingte Mortalität; im Jahr 2013 wurden 136.119 Menschen damit

diagnostiziert.[3],[4] In Europa stellte Dickdarmkrebs den

zweihäufigsten Grund für krebsbedingte Mortalität dar; jedes Jahr

gibt es 412.000 neue Diagnosen für Dickdarmkrebs.[5]



Dr Alastair Benbow, Leiter für Entwicklung & Medizin bei Norgine,



erklärte: "Diese Daten sind für Patienten interessant, da PLENVU(TM)

die Erkennung von Adenomen und Polypen erhöhen kann, die häufig

unerkannt bleiben und oftmals zu Dickdarmkrebs führen. Durch die

Verbesserung der Qualität des Screenings erhalten Patienten

automatisch bessere Ergebnisse, wodurch die Ausgaben im

Gesundheitswesen reduziert werden können."



Er fügte hinzu: "Als neuartige Lösung mit nur 1 Liter löst

PLENVU(TM) das Problem von Patienten, die zur Vorbereitung bisher 2

oder 3 Liter trinken mussten."



PLENVU(TM) ist noch nicht für den Einsatz zugelassen.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter

http://www.norgine.com



1. Efficacy and safety of the novel 1L PEG and ascorbate bowel

preparation NER1006 versus trisulfate solution in overnight

split-dosing administration: Results from the phase 3 study NOCT.

Abstrakt 1242. UEGW 2016.



2. Brenner H et al. Protection From Right- and Left-Sided

Colorectal Neoplasms After Colonoscopy: Population-Based Study. J

Natl Cancer Inst 2010;102:89-95



5. Zavarol WJ, et al. Colorectal cancer screening in Europe. World

J Gastroenterol 2009. 15(47): 5907-5915







Pressekontakt:

Norgine

Isabelle Jouin, Tel: +44(0)1895-453643

Charlotte Andrews, Tel: +44(0)1895-453607

Folgen Sie uns (at)norgine



Original-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Norgine

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.10.2016 - 17:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1414477

Anzahl Zeichen: 3675

Kontakt-Informationen:

Firma: Norgine

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 18 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung