Wie Sie Ihre gebrauchten Ersatzteile in Bares verwandeln können

Wollen Sie alte Ersatzteile verschrotten? Wir empfehlen Ihnen, sie zur Wiederverwendung zu verkaufen.

(firmenpresse) - Wie jeder Spediteur Ihnen erzählen kann, ist der Beruf des Spediteurs mit sehr viel Wartung und Qualitätsverbesserung der Fahrzeuge verbunden, um die neusten Sicherheitsstandards erfüllen zu können. Wenn Sie ein Teil upgraden müssen oder Sie das Upgrade eines Teils dazu zwingt, auch andere Komponenten auszutauschen, um die Kompatibilität aufrechtzuerhalten, haben sie oft Ersatzteile übrig.



Allzu oft liegen diese Teile dann in Schuppen und Garagen herum und fangen Staub, nur für den Fall, dass sie vielleicht noch einmal nützlich werden. Oder sie werden als Schrott billig verkauft. Keine dieser Optionen ist besonders vorteilhaft für den Besitzer der Teile und es ist auch nicht besonders umweltfreundlich. Ersatzteile werden oft weitererkauft, aber wenn Sie wenig Zeit haben und nicht sofort einen Käufer für die Teile finden, kann der Verkauf schwierig werden. Bevor Sie diese Teile verschrotten, empfehlen wir Ihnen jedoch, sich an eine der vielen Firmen zu wenden, die sich auf den Kauf dieser gebrauchten Komponenten spezialisiert haben.





Wer hat dafür Zeit?



Verständlicherweise verschrotten viele Unternehmen in der Transportindustrie ihre Ersatzteile als Altmetall, da es der einfache, schnelle und zuverlässige Weg ist sie loszuwerden. Allerdings kommen viele Ersatzteilhändler auch zu Ihnen, selbst für geringe Mengen. Sie machen es selbst für den am meisten beschäftigten Spediteur möglich, Zeit für den Verkauf von Ersatzteilen zu finden. Viele werden Ihnen sofort ein Preisangebot machen. Dadurch werden nervige Nachverhandlungen unnötig. Darüber hinaus ist die Geldsumme, die Sie für die Ersatzteile erhalten, meist weitaus höher als beim Verkauf derselben Menge als Altmetall.



Wohin kommen die Ersatzteile?



Die gebrauchten Teile werden gereinigt und auf Fehler untersucht, bevor sie weiterverkauft werden. Sie können sich also beruhigt darauf verlassen, dass die Teile an Personen weiterverkauft werden, die sie gut für ihre eigenen Transporte gebrauchen können und die so auch ein bisschen Geld sparen können.





Wiederverwendung ist fast immer umweltfreundlicher als Recycling und Ersatzteile sind da keine Ausnahme: wohingegen Altmetall in einem sehr energieintensiven Prozess eingeschmolzen und neu geformt werden muss, müssen wiederverwendete Ersatzteile nur gereinigt und dorthin transportiert werden, wo sie als nächstes benötigt werden. Für den umweltbewussten Spediteur gibt es keine bessere Lösung für das Ersatzteileproblem als den Weiterverkauf.



Die Entsorgung von Ersatzteilen ist eine Aufgabe für alle Transportunternehmen. Wenn Sie einen Schuppen voll von solchen Teilen haben, die nur darauf warten, verschrottet zu werden, erwägen Sie den Verkauf an eine der vielen Wiederverwertungsfirmen. Die Vorteile können erheblich sein, besonders für größere Mengen an Ersatzteilen. Der Zeitaufwand ist sehr gering und die Zufriedenheit, etwas für die Umwelt getan zu haben, sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Und falls Sie selbst ein Ersatzteil suchen und nur über ein kleines Budget verfügen, kann sich der Blick auf den Gebrauchtteilemarkt lohnen, um hochqualitative gebrauchte Teile zu finden.





Über HX



HX ist eine Online-Handelsplattform, die LKW-Fahrer und deren leere Fahrzeuge mit Gewerbetreibenden und deren zu liefernden Waren verbindet.

Haulage Exchange

19.10.2016

