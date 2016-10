Erneut afgis-Zertifikat für proDente Webseite

(firmenpresse) - prodente.de trägt auch weiterhin das afgis-Siegel. Die unabhängige Organisation "afgis" prüft Webseiten mit medizinischen Inhalten. Das von "afgis" entwickelte Verfahren basiert auf international anerkannten Standards und ist weltweit einmalig. "Mit der regelmäßigen Zertifizierung setzen wir für unsere Leser ein Zeichen für Qualität", so Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente das Ergebnis.



Das afgis-Logo für prodente.de setzt eine umfangreiche Prüfung des Anbieters entlang eines umfassenden Fragenkatalogs voraus. Dazu gehören die Nennung von Anbieter, Ziel, Zweck und Zielgruppe der Informationen, Autoren und Datenquellen sowie Angaben zur Aktualität von Daten und Informationen.



Die Prüfung - die von unabhängigen Gutachtern der Zentrum für Qualität und Management GmbH durchgeführt wird - erstreckt sich außerdem auf

- Kontaktmöglichkeiten für Nutzer

- Informationen über Qualitätssicherung

- Angaben über Finanzierung und Sponsoren sowie

- Aussagen zu Datenschutz



Die Prüfungsinhalte im Detail



Mit einem Klick auf das Prüflogo, vergleichbar mit der TÜV-Plakette mit Monats- und Jahresangabe, erhält der Benutzer Einblick in die beim Prüfungsverfahren erfassten Zusatzinformationen über die Website. So können die Nutzer eines geprüften Angebots erkennen, ob die Informationen vertrauenswürdig und verlässlich sind.



Weitere Prüf-Siegel



proDente ist auch von HealthOn Net (NET) und "medisuch" zertifiziert.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.prodente.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

proDente hat sich zum Ziel gesetzt, fundiertes Fachwissen aus den Bereichen Zahnmedizin und Zahntechnik verständlich zu vermitteln.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Initiative proDente e.V.

PresseKontakt / Agentur:

Initiative proDente e.V.

Dirk Kropp

Kropp

50858 Köln

dirk.kropp(at)prodente.de

022117099740

www.prodente.de



Datum: 19.10.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1414480

Anzahl Zeichen: 1554

Kontakt-Informationen:

Firma: Initiative proDente e.V.

Ansprechpartner: Dirk Kropp

Stadt: Köln

Telefon: 022117099740





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung