Das neue iPhone 7 weiß zu überzeugen

Das iPhone ist nun seit einigen Wochen verfügbar.

(firmenpresse) - Es ist nun einige Wochen her dass das neue iPhone 7 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Dies geschah wie schon traditionell im Rahmen der Apple Keynote. Am 7. September 2016 hat Apple CEO Tim Cook die neue iPhone-Generation iPhone 7 (http://www.t-mobile.at/iphone-7/) und iPhone 7 Plus feierlich vorgestellt. Viele Apple-Fans haben den Tag bereits seit Langem erwartet und dementsprechend groß war die Erwartungshaltung. Wir geben mit diesem Artikel einen kleinen Rückblick auf dieses Megaevent und stellen kurz die grundlegenden Funktionen der neuen iPhone Generation vor.



Wie immer gab es schon im Vorfeld einiges an Spekulationen in der Technologie-Branche, was die Funktionen des neuen iPhones betrifft. Nicht alles an Gerüchten bewahrheitete sich, doch so einiges traf auch wirklich ein. Beispielsweise wurde relativ bald gemunkelt, dass das neue iPhone ohne Kopfhörerbuchse auf den Markt kommt. Und tatsächlich, dieser ist jetzt Geschichte. Der Ärger von so machem Apple-Fan verpuffte aber als bekannt wurde, dass im Lieferumfang ein Adapter mitgeliefert wird, sodass das der Klinkenstecker-Kopfhörer weiterhin verwendet werden kann.



Nach der Veröffentlichung des iPhone SE als zusätzliches Top Smartphone (http://www.telering.at/angebote-smartphone/) aus dem Hause Apple ist das iPhone 7 bereits der zweite iPhone-Release in diesem Jahr. Grundsätzlich bedienen diese iPhones unterschiedliche Zielgruppen, wenn man alleine die Größe der beiden Apple Smartphones vergleicht.



Kritiker meinen, dass die Innovationen beim neuen iPhone komplett ausgeblieben sind. Fürsprecher und Fans entgegnen, dass man bewährte Komponenten wie den 3D-Touch noch weiter verbessert hat. Die Verbesserung der Prozessorleistung ist ohnehin als Fixpunkt bei einem neuen iPhone anzusehen.



Wie schon in den vorigen Jahren ist das neue iPhone in zwei verschiedenen Versionen erschienen. Dabei hat sich auch nicht die Größe geändert. Das iPhone 7 hat ein 4,7 Zoll großes Display, das iPhone 7 Plus hingegen einen 5,5 Zoll Bildschirm.





Und endlich hat es Apple geschafft, das iPhone mit einem Wasser- und Staubschutz auszustatten. Das neue iPhone 7 ist somit nach IP-67 zertifziert. Was jedoch nicht bedeutet, dass man das Phone ungetrost in den See zum Schwimmen mitnehmen kann. Ein kurzer Tauchgang wird allerdings ohne Schaden überstanden.



Das größte innovative Highlight findet sich am iPhone 7 Plus. Mit der Dual-Kamera schlägt Apple neue Wege ein. Sie soll dafür sorgen, dass der Nutzer beim Schießen von Fotos einen zweifachen optischen Zoom sowie mit einem zehnfachen digitalen Zoom anwenden kann. Dabei verweist Apple auf Vergleiche mit hochwertigen DSLR-Kameras.



Oft wird das iPhone 7 mit Business Tarifen (https://business.t-mobile.at/iphone-7/) angeboten, da sich das iPhone seit der ersten Generation als erfolgreiches Business Handy etabliert hat.



Wir hoffen, dass wir Sie eingehend über die Funktionen des neuen Apple-Smartphones informieren konnten. Auf jeden Fall war es wieder interessant zu sehen, welche vorher spekulierten Funktionen auch wirklich ins Phone aufgenommen wurden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.acris.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ACRIS E-Commerce GmbH aus Linz beschäftigt eine Reihe von Spezialisten rund um Onlinemarketing, E-Business und Online Shopping. Das Team hat sein Know-How als Marktführer auf der Basis von 25 Jahren Erfahrung als Distanzhändler und über 12 Jahren als professioneller Player im Bereich E-Commerce aufgebaut.



Das Leistungsspektrum von ACRIS

ACRIS setzt auf ganzheitliche E-Commerce Projekte und der Performance orientierten Produktvermarktung.



Das Spezialgebiet des ACRIS Online Marketing Teams ist SEO Optimierung von Online Shops und Webseiten, der Steigerung der Conversion Rate und die Performance orientiere Leistungserbringung.



Referenzen von ACRIS

T-Mobile.at, Hartlauer.at, Eybl.at, Bet-at-Home.com, Feichtinger.biz und einige mehr kommen aus verschiedenen Branchen des B2C / B2B Handel und zählen zu den Besten Unternehmen in Österreich und Deutschland.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ACRIS E-Commerce GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ACRIS E-Commerce GmbH

Wolfgang Kern

Am Pfenningberg 60

4040 Linz

ma_n(at)acris.at

+43(0)732-250068

http://www.acris.at



Datum: 19.10.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1414482

Anzahl Zeichen: 3249

Kontakt-Informationen:

Firma: ACRIS E-Commerce GmbH

Ansprechpartner: Wolfgang Kern

Stadt: Linz

Telefon: +43(0)732-250068





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung