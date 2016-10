KG Berlin: Testament und gesetzliche Erbfolge

KG Berlin: Testament und gesetzliche Erbfolge

(firmenpresse) - http://www.grprainer.com/rechtsberatung/erbrecht/testament-erbvertrag.html

Unklar formulierte Testamente führen immer wieder zu Streitigkeiten unter den Erben. Das gilt auch dann, wenn nur ein Teil des Nachlasses im Testament ausdrücklich geregelt ist.



GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart führen aus: Sind die letztwilligen Verfügungen in einem Testament (http://www.grprainer.com/rechtsberatung/erbrecht/testament-erbvertrag.html)nicht eindeutig und zweifelsfrei formuliert, kann das immer wie zu Streitigkeiten unter den Erben führen und unter Umständen auch Familien entzweien. So auch in einem Fall, den das Kammergericht Berlin am 12. April 2016 entschieden hat (Az.: 6 W 82/15).



In dem vorliegenden Fall hatte der Verstorbene ein Testament hinterlassen. Darin vermachte er seinen beiden Kindern seine Immobilien. Weitere Erben wurden in dem Testament nicht erwähnt. Auch traf der Erblasser keine Verfügungen, wie der nicht unbeträchtliche Rest des Nachlasses unter den Erben aufgeteilt werden solle.



Die Kinder des Erblassers waren aufgrund des Testaments der Meinung, dass sie zu Alleinerben geworden seien. Ihrer Mutter und Ehefrau des Verstorbenen stünde nur der Pflichtteil zu. Sowohl das Amtsgericht als auch das Kammergericht Berlin folgten dieser Auffassung nicht. Auch die Mutter und Ehefrau sei nach der gesetzlichen Erbfolge zur Erbin geworden. Denn im Zweifelsfall sei immer der tatsächliche Wille des Erblassers zu erforschen oder zumindest, was er vernünftigerweise gewollt haben könnte.



In dem vorliegenden Fall sei nicht zu erkennen, dass der Erblasser seine Frau auf den Pflichtteil zurücksetzen und seine Kinder zu Alleinerben machen wollte. Vielmehr sei das Testament dahingehend zu verstehen, dass den Kindern testamentarisch nur einzelne Gegenstände aus dem Nachlass, konkret die Immobilien, zugedacht wurden. Auch seien die Kinder nicht ausdrücklich als Erben erwähnt worden. Schon objektiv betreffe das Testament nur die Immobilien und nicht das restliche durchaus beträchtliche Vermögen. Das Geldvermögen sei in Relation zu den Immobilien immer noch bedeutend und es sei nicht zu erkennen, dass der Erblasser seinem Wertpapier- und Barvermögen keine Bedeutung zugemessen habe. Daher sei auch seine Ehefrau zur Erbin geworden.





Im Erbrecht erfahrene Rechtsanwälte können in allen Fragen rund um Testament, Erbvertrag und Nachlass beraten.



http://www.grprainer.com/rechtsberatung/erbrecht/testament-erbvertrag.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.grprainer.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater ist eine internationale, wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und London berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht und Bankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationale Unternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger und Privatpersonen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater

PresseKontakt / Agentur:

GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater

Michael Rainer

Augustinerstraße 10

50667 Köln

info(at)grprainer.com

02212722750

http://www.grprainer.com



Datum: 20.10.2016 - 09:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1414602

Anzahl Zeichen: 2668

Kontakt-Informationen:

Firma: GRP Rainer Rechtsanwälte Steuerberater

Ansprechpartner: Michael Rainer

Stadt: Köln

Telefon: 02212722750





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung