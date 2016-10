Kaffe - eine Droge ?

Was vielen Konsumenten nicht bekannt ist: Auch Kaffee ist eine Droge.

(firmenpresse) - Auch wenn es sicherlich keine neue Erkenntnis sein mag, so ist es vielen noch nicht bekannt, dass es sich bei dem beliebten Getränk um eine Droge handelt. Der Körper reagiert auf das in Kaffe-Bohnen immanente und namengebende Koffein wie auf einen Angriff. Die Sinne sind fokussiert und bei exzessiven Konsum fangen einige an zu zittern. Die körperlichen Folgen sind soweit noch ungeklärt und alle Jahre ändert sich der wissenschaftliche Stand. Mal ist Kaffee schädlich für das Herz, mal sogar förderlich. Außer Frage steht jedoch, dass es sich bei Kaffee um ein Rauschmittel handelt, welches auch Abhängigkeit erzeugen kann. Da diese Abhängigkeit jedoch keine weitreichenden Folgen hat, wird dieser Punkt oft übergangen.





