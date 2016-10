PCBilliger - Günstige Computer für Schulen

PCBilliger - Günstige Computer für Schulen

(firmenpresse) - Berlin: "Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee" - der sonnenstrahlende Sommer dieses Jahres 2016 ist vorbei und da erinnern wir uns gern an den herrliche Gute Laune Schlager der Sängerin Cornelia Froboess aus dem Mai 1951, mit welchem die Kinder zum Planschen in den Berliner Wannsee hüpften. Und genau an dieser Stelle will der Berliner IT-Onlinehändler PCBilliger.de aus Ahrensfelde anknüpfen und bringt die jüngste "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft" von Bundesministerin Johanna Wanka (65, CDU) ins Gespräch, ohne jedoch dass die Schulkinder sprichwörtlich ins "kalte Wasser" geworfen werden sollen.

Beim internationalen ICILS-Vergleichstest aus dem Jahre 2014 landeten die bundesdeutschen Schüler mit ihren Computer- Kenntnissen nur im Mittelfeld, dies jedoch soll sich nach dem vorgenannten Willen von Bundesbildungsministern Wanka sehr bald ändern und so ist aus dem Ministerium zu vernehmen, es sei ein "großer Sprung nach vorn." Die Rede ist hierbei zwar noch nicht von IT-Pädagogik, wo es zum Beispiel darum ginge dass man bei den Schülern das Bewusstsein schärft - was jemand mit den Daten anfangen kann, welche man tagtäglich in den sozialen Netzwerken (Twitter, Facebook, VKontakte, Instagram, Skype) veröffentlicht, ihnen sinnvollerweise Rechtsgrundlagen vermittelt (AGBs Lesen und Verstehen lernen), oder feststellt, dass das Internet nur Werkzeug ist - und nicht die Welt! NEIN um all dies geht es nicht, es geht um fünf Milliarden Euro welches das Bildungsministerium bis 2021 zur Verfügung stellen will, um die deutschen Schulen mit digitaler Ausstattung wie Breitbandanbindung, WLAN und Computern zu versorgen. Der Grund ist plausibel und einfach, kaum ein Schüler hat hierzulande die Chance, jeden Tag einen Schulcomputer zu nutzen. Die Schulen müssen hierzu allerdings erst hergerichtet werden, WLAN-Netze müssen installiert werden, eine Serverinfrastruktur muss aufgebaut werden und vor allem IT-Kräfte müssen bereitstehen, welche diese Technik administrieren können.



Hier sagt Jens Kombarzky, Geschäftsführer der GPC GmbH / PCBilliger: "Ministerin Wanka kommt mit ihrer Idee zu einem seit Jahren in den Forschungsschubladen der PCBilliger.de befindlichen Plänen zum Wohl der Schüler und Studenten. PCBilliger bietet daher in seinem Online Shop eine große Auswahl an günstigen und gebrauchten Computern, Laptops, Desktops sowie auch TFT-Monitore und Zubehör. Die Computer im Onlineshop sind langlebige und robuste Businessgeräte von führenden Herstellern wie HP, Dell und Fujitsu Siemens. Auf allen Computern und Notebooks wird auf Kundenwunsch das Betriebssystem Windows7 oder Windows 10 vorinstalliert. Für die Schulen spielt hierbei die hochtechnologisiert erfolgreiche Wiederaufbereitung von Geräten auch unter dem Aspekt des Umweltschutzbeitrages zur Verringerung der Geräte-Neuproduktion eine ebenso wichtige Rolle, wie gerade der Kostenfaktor, denn 5 Milliarden Euro, das sind 125.000 Euro für jede der rund 40.000 deutschen Schulen.

Wanka will ihrerseits eben diese 40.000 deutschen Schulen schnellstmöglich in die Lage versetzen, den Nachwuchs früh mit modernen Informationstechnologien vertraut zu machen. Hier besteht durchaus Nachholbedarf, beim internationalen ICILS-Vergleichstest vor zwei Jahren landeten die deutschen Schüler mit ihren Computer-Kenntnissen nur im Mittelfeld. Nur 1,6 Prozent der Schüler jeden Tag in der Schule einen Computer nutzen, dies will PCBilliger.de zum Vorteil der Kinder und Jugendlichen ändern.



Warum PCBilliger.de bei den Kunden so beliebt ist?

GPC GmbH bietet im Online Shop PCBilliger.de eine große Auswahl an günstigen und gebrauchten Computern, Laptops, Tablets sowie auch TFT-Monitore und Zubehör. Die Computer im Onlineshop sind langlebige und robuste Businessgeräte von führenden Herstellern wie HP, Dell und Fujitsu Siemens. Auf allen Computern und Notebooks wird auf Kundenwunsch das Betriebssystem Windows7 oder Windows10 für Sie vorinstalliert. Zusätzlich gibt PCBilliger.de seinen Kunden die Gelegenheit, Ihren PC oder Laptop fachgerecht zu konfigurieren.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.PCBilliger.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

GPC GmbH bietet in seinem Online Shop PCBilliger.de eine große Auswahl an günstigen und gebrauchten Computern, Laptops, Desktops sowie auch TFT-Monitore und Zubehör. Die Computer im Onlineshop sind langlebige und robuste Businessgeräte von führenden Herstellern wie HP, Dell und Fujitsu Siemens. Auf allen Computern und Notebooks wird auf Kundenwunsch das Betriebssystem Windows7 oder Windows10 für Sie vorinstalliert. Zusätzlich gibt PCBilliger.de seinen Kunden die Gelegenheit, Ihren PC oder Laptop fachgerecht zu konfigurieren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GPC GmbH

PresseKontakt / Agentur:

GPC GmbH

Oleksandr Bulka

Dorfstraße 67

16356 Ahrensfelde

bronskia(at)mail.ru

030220566100

http://www.PCBilliger.de



Datum: 20.10.2016 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1414605

Anzahl Zeichen: 4162

Kontakt-Informationen:

Firma: GPC GmbH

Ansprechpartner: Oleksandr Bulka

Stadt: Ahrensfelde

Telefon: 030220566100





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung