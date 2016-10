Medizinische Relevanz der MIKROZIRKULATION

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) MEDIZINISCHE WOCHE BADEN-BADEN 30.10.2016 um 19.30 im Kulturhaus LA 8



PODIUMSDISKUSSION zum Thema:

"Medizinische Relevanz der Mikrozirkulation. Nutzen für die Praxis."



Prof. Dr. Dr. Fred Harms und Prof. Dr. Dorothee Gänshirt (European Health Care Foundation EUHCF)

Dr. Monika Pirlet-Gottwald, Dr. Dr. Richard Westhaus, Dr. Rainer Pawelke



Teilnahme der Presse erwünscht.



