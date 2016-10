Das universelle Enneagramm: Wer du wirklich bist - Enneagramm-Wissen in farbigen Schaubildern

Sämtliche Enneagramm-Themen in einem Buch! "Wer du wirklich bist" - ein universelles Nachschlagewerk der besonderen Art!

Wer du wirklich bist - Enneagramm-Wissen in farbigen Schaubildern

(firmenpresse) - Wer du wirklich bist - ein ganz besonderes Buch und die Antwort auf die ewige Frage: "Wer bin ich?" Finde heraus, wer du im Kern deines Wesens wirklich bist, welcher Typ du bist nach der alten Weisheitslehre des Enneagramms: Alle wichtigen Bereiche des Lebens werden thematisch anschaulich behandelt - finde deinen Enneatyp heraus und handle dann bewusst mit der Erkenntnis deines verborgenen Potenzials! Erkenne dich selbst und erkenne auch den Persönlichkeitskern deiner Mitmenschen, denn dann findest du die Antworten auf die Frage nach dem Sinn deines Lebens... . Das universelle Enneagramm - Inhalt: 1. Kapitel: Allgemeiner Teil, 2. Kapitel: Vertiefendes Wissen, 3. Kapitel: Glück, Liebe, Beziehung, Beruf & Familie, 4. Kapitel: Enneatypen in Aktion, 5. Kapitel: Gestik, Mimik, Körper & Krankheit, 6. Kapitel: Psychologie, 7. Kapitel: Religion & Spiritualität, 8. Kapitel: Persönlichkeiten, Film, Musik & Kunst, 9. Kapitel: Enneagramm-Diagnose-Test. 300 Seiten durchgehend farbige Abbildungen für jeden, der ernsthaft nach sich selbst sucht - auch ein tolles Geschenk aufgrund der hohen Wertigkeit von Inhalt und Form! Durch die in diesem Werk besondere Art der Darstellung des Enneagramm-Wissens in Form von übersichtlichen Schaubildern wird das vermittelte uralte Wissen um die universellen Prinzipien des Lebens auf einzigartige Weise intuitiv verständlich und in ganz neuer Form dargestellt. Dadurch finden selbst Kinder Interesse und Gefallen an dem Inhalt des Buches. So kann jeder in der Familie mithilfe dieses Buches nach dem eigenen Wesenskern forschen und sich dabei mit dem anderen über alle wichtigen Themen des Lebens austauschen und in einem familiären, gemeinsamen Miteinander spielerisch die eigene Persönlichkeit und die des anderen erkennen. Selbsterkenntnis nach der alten Lehre des Enneagramms 300 Seiten brillant farbig glänzend auf Bilderdruckpapier mit schmutzabweisendem Umschlag!

Bestellbar im Internet, im örtlichen Buchhandel oder beim Autor direkt



Preis: 19,99 Euro.







