Best-Price-Dent: Günstiger deutscher Zahnersatz - Sparen durch Preisvergleich

Preiswerter Zahnersatz Made in Germany: Patienten können ihren Eigenanteil bei den Laborkosten erheblich senken und sparen. Best-Price-Dent rät, sich eine zweite Meinung einzuholen.

Günstiger Zahnersatz aus deutschem Dentallabor MAXiDENT: Best-Price-Dent rät zum Preisvergleich

(firmenpresse) - Sparen bei Zahnersatz, und das bei hochwertiger Qualität Made in Germany: Best-Price-Dent ist eine deutschlandweite Initiative, die sich mit dem Ziel gegründet hat, Patienten über günstigen deutschen Zahnersatz zu informieren, der im Remscheider Dentallabor MAXiDENT hergestellt wird.



Gesetzlich Versicherte sowie Privatpatienten sind gleichermaßen betroffen, wenn es um Zuzahlungen bei Zahnersatz geht. Zahlreiche Patienten mit Bedarf können sich Zahnersatz wegen dem hohen Eigenanteil nicht leisten oder suchen eine preiswerte Alternative. Was viele nicht wissen: Es gibt heute günstige Alternativen.



Sparen mit günstigen Laborkosten: 100 Prozent Made in Germany

Das Dentallabor MAXiDENT fertigt preiswerten Zahnersatz zu 100 Prozent am Standort in Remscheid. Da lässt sich richtig sparen. Die Patienten senken ihren Eigenanteil und erhalten eine preiswerte hochwertige Versorgung Made in Germany. Laborpreis-Beispiel: Zirkon-Krone (Hochleistungskeramik) für 99,00 EUR! Das mit fünf Jahren Garantie.

Ob Zahnkrone, Zahnbrücke oder Zahnimplantat, der günstige Zahnersatz von MAXiDENT ist deutschlandweit bei Zahnarztpraxen und Patienten gefragt.



MAXiDENT fertigt durchgängig mit fortschrittlichster digitaler Prozess-Steuerung und mit modernster Großmaschinen-Technik auf höchstem Niveau. Modernste CAD/CAM und CNC-Fräs-Technik ist seit Jahren Standard, die man mit typisch deutschen Tugenden wie hohe Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und Mitarbeiter-Qualifizierung erfolgreich kombiniert. Hohe Stückzahlen senken die Herstellungskosten und durch angemessene sowie faire Gewinnspannen kann man günstige Preise bieten, die auch einem internationalen Vergleich (z.B. aus asiatischer Fertigung) standhalten.



Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu Ihrem strahlenden Lachen: Sparen durch einen Preisvergleich

Mit günstigen Laborkosten kann man sparen. Best-Price-Dent und das Dentallabor MAXiDENT raten allen Patienten mit Bedarf zum Preisvergleich. Wenn man bereits einen Heil- und Kostenplan hat, sollte man eine zweite Meinung einholen und die Zahnersatz Kosten vergleichen, um Geld zu sparen. Gesetzlich-, Privat- und Zusatzversicherte können ihren Eigenanteil bei den Laborkosten erheblich senken. Patienten sollten ihren Zahnarzt bitten, ein Laborkosten-Vergleichsangebot bei MAXiDENT anzufragen. Gern beantwortet auch die Labor-Telefon-Hotline alle Fragen zu möglichen Vorgehensweisen und hier nennt man bei Bedarf die nächstgelegene Zahnarztpraxis, die mit MAXiDENT zusammenarbeitet: Telefon 0800-1013151.





Schöne Zähne für ein strahlendes Lachen: Hier können sich Patienten ausführlich informieren über preiswerten Zahnersatz Made in Germany:

http://zahnstolz.de

Seien Sie stolz auf Ihre Zähne!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.best-price-dent.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Initiative preisgünstiger Zahnersatz "Made in Germany"



Dies ist eine Pressemitteilung von

best-price-dent GmbH

Leseranfragen:

Itterstraße 35, 42719 Solingen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.10.2016 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1414619

Anzahl Zeichen: 3002

Kontakt-Informationen:

Firma: best-price-dent GmbH

Ansprechpartner: Dirk Sieler

Stadt: Remscheid

Telefon: 0212-52088860



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.