Sebastian Koch schummelte bei der Bewerbung

(ots) - Um in seinem Traumberuf durchstarten zu können,

schummelte Charakterdarsteller Sebastian Koch (54) in jungen Jahren.

"Bei der Bewerbung an der Schauspielschule habe ich angekreuzt, dass

ich quasi alles könne, von Messer werfen bis französisch sprechen",

gesteht er im Interview mit GALA. Irgendwann kam dann tatsächlich ein

Rollenangebot auf französisch. Und wieder trickste der clevere Koch:

"Da musste ich es schnell phonetisch lernen ..."



An diesem Donnerstag kommt Koch mit dem Filmdrama "Im Namen meiner

Tochter - Der Fall Kalinka" in die Kinos.



