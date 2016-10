Die angetriebene Rollenbahn – Artikel des Monats Oktober bei Lagertechnik Becker

Jeden Monat ein spezielles Produkt zu einem besonders günstigen Preis.

(firmenpresse) - So langsam beginnt die Vorweihnachtszeit und der Handel freut sich über steigende Verkäufe. Damit nimmt auch die Arbeit in den Lagern deutlich zu, was eine hohe Effizienz in den Arbeitsabläufen unersetzlich macht. Passend dazu hat Lagertechnik Becker in diesem Monat ein Produkt im Angebot, welches Ihnen viel Handarbeit erspart indem es den Transport von Paketen und Kisten auf Förderstrecken automatisiert, die angetriebene Rollenbahn.



Sie bekommen ein komplett montiertes Produkt mit Ständern und elektrischen Komponenten, bei dem Sie lediglich noch den Stecker einstöpseln müssen. Im Gegensatz zu den meisten angetriebenen Rollenbahnen ist dafür kein Drehstromanschluss notwendig. Sie können also schnell und unkompliziert Ihre neue Förderstrecke in Betrieb nehmen.



Die in Deutschland hergestellten Rollenbahnen bieten eine hohe Verarbeitungsqualität. Die stabile, verzinkte Stahlkonstruktion mit fest verschraubten Quertraversen und zusätzlichen Diagonalstreben erlaubt eine hohe Belastbarkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.



Auch bei der Planung Ihrer neuen, oder der Erweiterung Ihrer bestehenden Förderstrecke hilft Lagertechnik Becker Ihnen weiter. Telefonisch unter 0 21 51 – 36 10 790 werden Sie kompetent beraten.



Neben angetriebenen Rollenbahnen hat Lagertechnik Becker auch nicht angetriebene Fördertechnik wie Röllchenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen uvm. im Sortiment, zu finden auf wwww.lagertechnik-becker-shop.de.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lagertechnik-becker.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Lagertechnik Becker GmbH ist ein Fachhändler für Lagertechnik und Betriebsausstattung mit dem Schwerpunkt Palettenregale. Darüber hinaus konzipieren wir auch Lagerbühnen und im Bereich Fördertechnik beispielsweise Rollenbahnen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Lagertechnik Becker GmbH

Leseranfragen:

Lagertechnik Becker GmbH

Carsten Tilch

Widdersche Straße 125

47804 Krefeld

Tel.: 02151 – 3610790

Mail: presse(at)lagertechnik-becker.de

PresseKontakt / Agentur:

Lagertechnik Becker GmbH

Carsten Tilch

Widdersche Straße 125

47804 Krefeld

Tel.: 02151 – 3610790

Mail: presse(at)lagertechnik-becker.de

Datum: 20.10.2016 - 09:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1414633

Anzahl Zeichen: 1589

Kontakt-Informationen:

Firma: Lagertechnik Becker GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung